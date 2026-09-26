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Pronóstico extendido para Río Negro: qué esperar del clima este 26 de septiembre de 2026

Hoy en Río Negro se espera una temperatura mínima de 6° y una máxima de 18°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.

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En el sur de Argentina, un rincón mágico de la Patagonia atrae a miles de turistas cada año. Foto: Unsplash.
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El pronóstico para Río Negro este 26 de septiembre de 2026 indica una máxima de 18° y una mínima de . Con vientos de 21 - 41 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Río Negro: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
11°
Viento
Noreste 9 - 20 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
16°
Viento
Noreste 21 - 41 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Noreste 18 - 32 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Río Negro se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 18°.

Viento: 21 - 41 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 20°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.

Máxima: 18°
Mínima: 6°
Sensación Térmica: 5°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:54
Puesta del sol19:12
Horas de luz12h 18m
Fase lunarLlena
Iluminación100%

Radar meteorológico – Río Negro

¿Cómo estará el clima hoy en Río Negro?

Para este 26 de septiembre de 2026, el pronóstico en Río Negro indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 18°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Río Negro?

El sol sale hoy en Río Negro a las 06:54 y se pone a las 19:12, dando aproximadamente 12h 18m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Río Negro?

El índice UV máximo esperado para hoy en Río Negro es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Río Negro?

El pronóstico para hoy en Río Negro indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Negro?

Para este 26 de septiembre de 2026, los vientos en Río Negro soplarán a una velocidad de 21 - 41 km/h.

Ubicación de Río Negro

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Noreste 6 - 12 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Noreste 7 - 12 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Noreste 8 - 14 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Noreste 9 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Noreste 9 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Noreste 8 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Noreste 8 - 14 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Noreste 10 - 16 km/h 0% Nubes y claros
09:00 11° 11° Noreste 9 - 20 km/h 0% Nubes y claros
10:00 13° 13° Noreste 12 - 25 km/h 0% Nubes y claros
11:00 15° 15° Noreste 15 - 31 km/h 0% Soleado
12:00 17° 17° Noreste 17 - 35 km/h 0% Soleado
13:00 17° 17° Noreste 17 - 37 km/h 0% Soleado
14:00 18° 18° Noreste 18 - 38 km/h 0% Soleado
15:00 18° 18° Noreste 20 - 40 km/h 0% Soleado
16:00 17° 17° Noreste 21 - 41 km/h 0% Soleado
17:00 16° 16° Noreste 21 - 41 km/h 0% Soleado
18:00 14° 14° Noreste 20 - 40 km/h 0% Soleado
19:00 12° 12° Noreste 19 - 37 km/h 0% Soleado
20:00 10° 10° Noreste 19 - 34 km/h 0% Cielo despejado
21:00 10° Noreste 18 - 34 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Noreste 18 - 32 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Noreste 19 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 Noreste 19 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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