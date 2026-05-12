Pronóstico extendido para Río Negro: qué esperar este 12 de mayo de 2026
Hoy en Río Negro se espera una temperatura mínima de 5° y una máxima de 13°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.
¿Cómo estará el tiempo hoy en Río Negro? Para este 12 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 13° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará nubes y claros, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 5° para este 12 de mayo de 2026.
Pronóstico para hoy en Río Negro
Hoy en Río Negro se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de 5° y llegará a una máxima de 13°.
Viento: 23 - 43 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 5°.
Mañana se esperan 13° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 14°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|08:09
|Puesta del sol
|18:06
|Horas de luz
|9h 57m
|Fase lunar
|Menguante
|Iluminación
|23%
Radar meteorológico – Río Negro
¿Cómo estará el tiempo hoy en Río Negro?
Para este 12 de mayo de 2026, el pronóstico en Río Negro indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 5° y una máxima de 13°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Río Negro?
El sol sale hoy en Río Negro a las 08:09 y se pone a las 18:06, dando aproximadamente 9h 57m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Río Negro?
El índice UV máximo esperado para hoy en Río Negro es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Río Negro?
El pronóstico para hoy en Río Negro indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Negro?
Para este 12 de mayo de 2026, los vientos en Río Negro soplarán a una velocidad de 23 - 43 km/h.
Ubicación de Río Negro
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|12°
|12°
|Oeste 12 - 22 km/h
|0%
|Nubes y claros
|02:00
|11°
|11°
|Oeste 12 - 20 km/h
|0%
|Nubes y claros
|03:00
|11°
|11°
|Suroeste 13 - 22 km/h
|0%
|Nubes y claros
|04:00
|12°
|12°
|Suroeste 15 - 25 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|05:00
|12°
|12°
|Sur 15 - 26 km/h
|0%
|Nubes y claros
|06:00
|11°
|11°
|Sur 16 - 29 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|07:00
|11°
|11°
|Sur 17 - 29 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|08:00
|11°
|11°
|Sur 16 - 31 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|09:00
|11°
|11°
|Sur 17 - 28 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|10:00
|12°
|12°
|Sur 17 - 31 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|11:00
|12°
|12°
|Sur 22 - 41 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|12:00
|12°
|12°
|Suroeste 23 - 43 km/h
|0%
|Nubes y claros
|13:00
|12°
|12°
|Suroeste 22 - 43 km/h
|0%
|Nubes y claros
|14:00
|12°
|12°
|Suroeste 22 - 42 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|15:00
|12°
|12°
|Suroeste 21 - 41 km/h
|0%
|Nubes y claros
|16:00
|11°
|11°
|Suroeste 20 - 39 km/h
|0%
|Nubes y claros
|17:00
|11°
|11°
|Suroeste 17 - 37 km/h
|0%
|Nubes y claros
|18:00
|9°
|8°
|Suroeste 13 - 30 km/h
|0%
|Soleado
|19:00
|8°
|6°
|Suroeste 10 - 22 km/h
|0%
|Cielo despejado
|20:00
|7°
|5°
|Suroeste 9 - 18 km/h
|0%
|Cielo despejado
|21:00
|6°
|4°
|Oeste 9 - 16 km/h
|0%
|Cielo despejado
|22:00
|5°
|4°
|Oeste 10 - 16 km/h
|0%
|Cielo despejado
|23:00
|5°
|3°
|Oeste 12 - 20 km/h
|0%
|Cielo despejado
|24:00
|5°
|2°
|Oeste 13 - 22 km/h
|0%
|Cielo despejado
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
Buenos Aires Clima en
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San Luis Clima en
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Santa Fe Clima en
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