Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
martes, 12 de mayo de 2026, 06:30
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Bosque Tallado - Río Negro . Fuente: NA
Bosque Tallado - Río Negro . Fuente: NA

¿Cómo estará el tiempo hoy en Río Negro? Para este 12 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 13° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará nubes y claros, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 12 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Río Negro

Mañana
Parcialmente nuboso
11°
Viento
Sur 17 - 28 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
11°
Viento
Suroeste 17 - 37 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Oeste 10 - 16 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Río Negro se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 13°.

Viento: 23 - 43 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 13° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 14°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.

Máxima: 13°
Mínima: 5°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:09
Puesta del sol18:06
Horas de luz9h 57m
Fase lunarMenguante
Iluminación23%

Radar meteorológico – Río Negro

¿Cómo estará el tiempo hoy en Río Negro?

Para este 12 de mayo de 2026, el pronóstico en Río Negro indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 13°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Río Negro?

El sol sale hoy en Río Negro a las 08:09 y se pone a las 18:06, dando aproximadamente 9h 57m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Río Negro?

El índice UV máximo esperado para hoy en Río Negro es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Río Negro?

El pronóstico para hoy en Río Negro indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Negro?

Para este 12 de mayo de 2026, los vientos en Río Negro soplarán a una velocidad de 23 - 43 km/h.

Ubicación de Río Negro

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 12° 12° Oeste 12 - 22 km/h 0% Nubes y claros
02:00 11° 11° Oeste 12 - 20 km/h 0% Nubes y claros
03:00 11° 11° Suroeste 13 - 22 km/h 0% Nubes y claros
04:00 12° 12° Suroeste 15 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 12° 12° Sur 15 - 26 km/h 0% Nubes y claros
06:00 11° 11° Sur 16 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 11° 11° Sur 17 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 11° 11° Sur 16 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 11° 11° Sur 17 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 12° 12° Sur 17 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 12° 12° Sur 22 - 41 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 12° 12° Suroeste 23 - 43 km/h 0% Nubes y claros
13:00 12° 12° Suroeste 22 - 43 km/h 0% Nubes y claros
14:00 12° 12° Suroeste 22 - 42 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 12° 12° Suroeste 21 - 41 km/h 0% Nubes y claros
16:00 11° 11° Suroeste 20 - 39 km/h 0% Nubes y claros
17:00 11° 11° Suroeste 17 - 37 km/h 0% Nubes y claros
18:00 Suroeste 13 - 30 km/h 0% Soleado
19:00 Suroeste 10 - 22 km/h 0% Cielo despejado
20:00 Suroeste 9 - 18 km/h 0% Cielo despejado
21:00 Oeste 9 - 16 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Oeste 10 - 16 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Oeste 12 - 20 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Oeste 13 - 22 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.