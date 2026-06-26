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Pronóstico extendido para Río Negro: qué esperar este 26 de junio de 2026

Hoy en Río Negro se espera una temperatura mínima de 3° y una máxima de 9°. Con una probabilidad de lluvia de 60% (0.2 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Bosque Tallado - Río Negro . Fuente: NA
Bosque Tallado - Río Negro . Fuente: NA
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El pronóstico para Río Negro este 26 de junio de 2026 indica una máxima de y una mínima de . Con vientos de 19 - 36 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Río Negro

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Norte 16 - 31 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
Viento
Norte 5 - 21 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Oeste 7 - 11 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Río Negro se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 19 - 36 km/h. Probabilidad de lluvia: 60% 0.2 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 4°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 12° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 12°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.

Máxima: 9°
Mínima: 3°
Sensación Térmica: 1°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:37
Puesta del sol17:52
Horas de luz9h 15m
Fase lunarCreciente
Iluminación90%

Radar meteorológico – Río Negro

¿Cómo estará el tiempo hoy en Río Negro?

Para este 26 de junio de 2026, el pronóstico en Río Negro indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Río Negro?

El sol sale hoy en Río Negro a las 08:37 y se pone a las 17:52, dando aproximadamente 9h 15m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Río Negro?

El índice UV máximo esperado para hoy en Río Negro es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Río Negro?

El pronóstico para hoy en Río Negro indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 60% 0.2 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Negro?

Para este 26 de junio de 2026, los vientos en Río Negro soplarán a una velocidad de 19 - 36 km/h.

Ubicación de Río Negro

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Norte 14 - 23 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Norte 15 - 25 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Norte 16 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Norte 16 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Norte 17 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Norte 17 - 30 km/h 0% Cubierto
07:00 Norte 18 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Norte 18 - 31 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Norte 16 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 Norte 18 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 Norte 17 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 Norte 19 - 35 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 Norte 18 - 36 km/h 0% Cubierto
14:00 Norte 13 - 35 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
15:00 Norte 10 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 Norte 11 - 22 km/h 0% Nubes y claros
17:00 Norte 5 - 21 km/h 0% Soleado
18:00 Norte 5 - 9 km/h 0% Nubes y claros
19:00 Noroeste 3 - 7 km/h 0% Cielo despejado
20:00 Noroeste 3 - 5 km/h 0% Cielo despejado
21:00 Oeste 4 - 5 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Oeste 7 - 11 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Oeste 8 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 Oeste 9 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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