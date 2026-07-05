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Pronóstico extendido para Río Negro: qué esperar este 5 de julio de 2026

Hoy en Río Negro se espera una temperatura mínima de 0° y una máxima de 7°. Sin lluvias, el día se presentará cubierto.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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La Trochita, histórico tren de Chubut y Río Negro.
La Trochita, histórico tren de Chubut y Río Negro. Foto: esquel.tur.ar
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El pronóstico para Río Negro este 5 de julio de 2026 indica una máxima de y una mínima de . Con vientos de 15 - 24 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Río Negro

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Norte 10 - 18 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
Viento
Norte 4 - 14 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
Viento
Noroeste 6 - 9 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Río Negro se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 15 - 24 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 1°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 14° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 12°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.

Máxima: 7°
Mínima: 0°
Sensación Térmica: -2°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:36
Puesta del sol17:56
Horas de luz9h 20m
Fase lunarMenguante
Iluminación72%

Radar meteorológico – Río Negro

¿Cómo estará el tiempo hoy en Río Negro?

Para este 5 de julio de 2026, el pronóstico en Río Negro indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Río Negro?

El sol sale hoy en Río Negro a las 08:36 y se pone a las 17:56, dando aproximadamente 9h 20m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Río Negro?

El índice UV máximo esperado para hoy en Río Negro es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Río Negro?

El pronóstico para hoy en Río Negro indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Negro?

Para este 5 de julio de 2026, los vientos en Río Negro soplarán a una velocidad de 15 - 24 km/h.

Ubicación de Río Negro

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Norte 13 - 23 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Norte 15 - 23 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Norte 14 - 24 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Norte 12 - 24 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Norte 10 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Norte 10 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Norte 11 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Norte 10 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 Norte 10 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 Norte 11 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 Norte 9 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 Noroeste 9 - 19 km/h 0% Cubierto
13:00 Noroeste 10 - 22 km/h 0% Cubierto
14:00 Noroeste 10 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 Noroeste 8 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 Noroeste 7 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 Norte 4 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 Noroeste 3 - 6 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 Noroeste 3 - 4 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 Noroeste 4 - 6 km/h 0% Nubes y claros
21:00 Noroeste 5 - 8 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Noroeste 6 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 Oeste 8 - 13 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Oeste 7 - 13 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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