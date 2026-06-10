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¿Qué ropa usar hoy en Río Negro? El pronóstico para este 10 de junio de 2026

Hoy en Río Negro se espera una temperatura mínima de 7° y una máxima de 15°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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La Trochita, histórico tren de Chubut y Río Negro.
La Trochita, histórico tren de Chubut y Río Negro. Foto: esquel.tur.ar
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Si vivís en Río Negro o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 15°. Con un cielo nubes y claros, la jornada en Río Negro promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 10 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Río Negro

Mañana
Parcialmente nuboso
10°
Viento
Oeste 15 - 28 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
13°
Viento
Oeste 10 - 24 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Noroeste 10 - 17 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Río Negro se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 15°.

Viento: 18 - 34 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 14° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 14°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.

Máxima: 15°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:32
Puesta del sol17:50
Horas de luz9h 18m
Fase lunarMenguante
Iluminación27%

Radar meteorológico – Río Negro

¿Cómo estará el tiempo hoy en Río Negro?

Para este 10 de junio de 2026, el pronóstico en Río Negro indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 15°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Río Negro?

El sol sale hoy en Río Negro a las 08:32 y se pone a las 17:50, dando aproximadamente 9h 18m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Río Negro?

El índice UV máximo esperado para hoy en Río Negro es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Río Negro?

El pronóstico para hoy en Río Negro indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Negro?

Para este 10 de junio de 2026, los vientos en Río Negro soplarán a una velocidad de 18 - 34 km/h.

Ubicación de Río Negro

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 11° 11° Noroeste 18 - 34 km/h 0% Nubes y claros
02:00 11° 11° Noroeste 18 - 32 km/h 0% Nubes y claros
03:00 11° 11° Noroeste 18 - 32 km/h 0% Nubes y claros
04:00 10° 10° Noroeste 18 - 31 km/h 0% Nubes y claros
05:00 10° 10° Oeste 18 - 31 km/h 0% Nubes y claros
06:00 10° Oeste 18 - 31 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Oeste 17 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Oeste 16 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 10° Oeste 15 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 11° 11° Oeste 13 - 25 km/h 0% Nubes y claros
11:00 12° 12° Oeste 11 - 23 km/h 0% Soleado
12:00 14° 14° Oeste 14 - 27 km/h 0% Soleado
13:00 15° 15° Oeste 14 - 29 km/h 0% Nubes y claros
14:00 15° 15° Oeste 13 - 28 km/h 0% Nubes y claros
15:00 15° 15° Oeste 13 - 27 km/h 0% Soleado
16:00 15° 15° Oeste 13 - 26 km/h 0% Soleado
17:00 13° 13° Oeste 10 - 24 km/h 0% Soleado
18:00 11° 11° Oeste 7 - 17 km/h 0% Soleado
19:00 Oeste 7 - 12 km/h 0% Cielo despejado
20:00 Oeste 8 - 13 km/h 0% Cielo despejado
21:00 Noroeste 9 - 15 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Noroeste 10 - 17 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Noroeste 10 - 17 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Noroeste 11 - 18 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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