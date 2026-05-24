Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
domingo, 24 de mayo de 2026, 06:30
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La Trochita, histórico tren de Chubut y Río Negro.
La Trochita, histórico tren de Chubut y Río Negro. Foto: esquel.tur.ar

¿Cómo estará el tiempo hoy en Río Negro? Para este 24 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 13° que se sentirá con más fuerza entre las 15h y las 17h. El día se presentará nubes y claros, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 24 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Río Negro

Mañana
Nubes y claros
Viento
Norte 20 - 34 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
13°
Viento
Noroeste 14 - 30 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Noroeste 12 - 22 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Río Negro se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 13°.

Viento: 22 - 40 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 7°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 16°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.

Máxima: 13°
Mínima: 6°
Sensación Térmica: 4°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:20
Puesta del sol17:56
Horas de luz9h 36m
Fase lunarCreciente
Iluminación62%

Radar meteorológico – Río Negro

¿Cómo estará el tiempo hoy en Río Negro?

Para este 24 de mayo de 2026, el pronóstico en Río Negro indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 13°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Río Negro?

El sol sale hoy en Río Negro a las 08:20 y se pone a las 17:56, dando aproximadamente 9h 36m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Río Negro?

El índice UV máximo esperado para hoy en Río Negro es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Río Negro?

El pronóstico para hoy en Río Negro indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Negro?

Para este 24 de mayo de 2026, los vientos en Río Negro soplarán a una velocidad de 22 - 40 km/h.

Ubicación de Río Negro

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Norte 22 - 38 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Norte 22 - 38 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Norte 22 - 38 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Norte 22 - 38 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Norte 21 - 38 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Norte 21 - 37 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Norte 20 - 36 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Norte 20 - 35 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Norte 20 - 34 km/h 0% Nubes y claros
10:00 Norte 17 - 35 km/h 0% Nubes y claros
11:00 Norte 20 - 36 km/h 0% Nubes y claros
12:00 10° 10° Noroeste 21 - 39 km/h 0% Nubes y claros
13:00 12° 12° Noroeste 20 - 40 km/h 0% Nubes y claros
14:00 12° 12° Noroeste 20 - 39 km/h 0% Nubes y claros
15:00 13° 13° Noroeste 19 - 38 km/h 0% Nubes y claros
16:00 13° 13° Noroeste 16 - 35 km/h 0% Nubes y claros
17:00 13° 13° Noroeste 14 - 30 km/h 0% Nubes y claros
18:00 11° 11° Norte 11 - 24 km/h 0% Nubes y claros
19:00 10° 10° Norte 11 - 19 km/h 0% Nubes y claros
20:00 10° Norte 12 - 20 km/h 0% Nubes y claros
21:00 Norte 13 - 21 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Noroeste 12 - 22 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Noroeste 11 - 20 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Noroeste 11 - 18 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.