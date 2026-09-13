Temperaturas y lluvias en Río Negro: los datos del clima hoy, 13 de septiembre de 2026

En el sur de Argentina, un rincón mágico de la Patagonia atrae a miles de turistas cada año. Foto: Unsplash.

Si vivís en Río Negro o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 14°. Con un cielo nubes y claros, el clima en Río Negro promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 2° para este 13 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Río Negro: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana Soleado 5° Viento Noroeste 17 - 33 km/h Lluvia 0% Tarde Soleado 13° Viento Noroeste 26 - 50 km/h Lluvia 0% Noche Nubes y claros 7° Viento Norte 22 - 37 km/h Lluvia 0%

Hoy en Río Negro se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de 2° y llegará a una máxima de 14°. Viento: 27 - 53 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.

Por la mañana, con una temperatura de 5°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 7°.

Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 10°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.

Máxima: 14° Mínima: 2° Sensación Térmica: 0°

Datos astronómicos y lunares Salida del sol 07:16 Puesta del sol 18:59 Horas de luz 11h 43m Fase lunar Creciente Iluminación 7%

Radar meteorológico – Río Negro

¿Cómo estará el clima hoy en Río Negro? Para este 13 de septiembre de 2026, el pronóstico en Río Negro indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 2° y una máxima de 14°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Río Negro? El sol sale hoy en Río Negro a las 07:16 y se pone a las 18:59, dando aproximadamente 11h 43m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Río Negro? El índice UV máximo esperado para hoy en Río Negro es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Río Negro? El pronóstico para hoy en Río Negro indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Negro? Para este 13 de septiembre de 2026, los vientos en Río Negro soplarán a una velocidad de 27 - 53 km/h.

Ubicación de Río Negro

Pronóstico hora por hora Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición 01:00 3° 0° Noroeste 12 - 21 km/h 0% Nubes y claros 02:00 3° 0° Noroeste 14 - 23 km/h 0% Nubes y claros 03:00 3° 0° Noroeste 16 - 27 km/h 0% Nubes y claros 04:00 3° 0° Noroeste 16 - 28 km/h 0% Nubes y claros 05:00 3° 0° Noroeste 17 - 29 km/h 0% Nubes y claros 06:00 3° 3° Noroeste 17 - 30 km/h 0% Nubes y claros 07:00 3° 3° Noroeste 17 - 30 km/h 0% Soleado 08:00 3° 3° Noroeste 19 - 32 km/h 0% Soleado 09:00 5° 1° Noroeste 17 - 33 km/h 0% Soleado 10:00 7° 4° Noroeste 20 - 38 km/h 0% Soleado 11:00 9° 6° Noroeste 24 - 45 km/h 0% Soleado 12:00 11° 11° Noroeste 27 - 52 km/h 0% Soleado 13:00 12° 12° Noroeste 27 - 53 km/h 0% Soleado 14:00 13° 13° Noroeste 27 - 52 km/h 0% Soleado 15:00 13° 13° Noroeste 27 - 52 km/h 0% Soleado 16:00 14° 14° Noroeste 26 - 52 km/h 0% Soleado 17:00 13° 13° Noroeste 26 - 50 km/h 0% Soleado 18:00 12° 12° Noroeste 23 - 47 km/h 0% Soleado 19:00 11° 11° Noroeste 20 - 40 km/h 0% Soleado 20:00 9° 7° Noroeste 19 - 34 km/h 0% Cielo despejado 21:00 8° 6° Noroeste 19 - 34 km/h 0% Nubes y claros 22:00 7° 4° Norte 22 - 37 km/h 0% Nubes y claros 23:00 7° 4° Noroeste 24 - 42 km/h 0% Nubes y claros 24:00 7° 3° Noroeste 26 - 45 km/h 0% Nubes y claros