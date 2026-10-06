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Temperaturas y lluvias en Río Negro: los datos del clima hoy, 6 de octubre de 2026

Hoy en Río Negro se espera una temperatura mínima de 6° y una máxima de 18°. Con una probabilidad de lluvia de 70% (0.8 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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Bosque Tallado - Río Negro . Fuente: NA
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Río Negro? Para este 6 de octubre de 2026, se espera una temperatura máxima de 18° que se sentirá con más fuerza entre las 12h y las 13h. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 6 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en Río Negro: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
13°
Viento
Este 10 - 21 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
15°
Viento
Este 19 - 40 km/h
Lluvia
0%
Noche
Lluvia débil con cielo cubierto
10°
Viento
Este 15 - 27 km/h
Lluvia
40% 0.2 mm

Hoy en Río Negro se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 18°.

Viento: 20 - 40 km/h. Probabilidad de lluvia: 70% 0.8 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 13°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.


Mañana se esperan 11° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 11°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.

Máxima: 18°
Mínima: 6°
Sensación Térmica: 8°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:37
Puesta del sol19:23
Horas de luz12h 46m
Fase lunarMenguante
Iluminación18%

Radar meteorológico – Río Negro

¿Cómo estará el clima hoy en Río Negro?

Para este 6 de octubre de 2026, el pronóstico en Río Negro indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 18°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Río Negro?

El sol sale hoy en Río Negro a las 06:37 y se pone a las 19:23, dando aproximadamente 12h 46m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Río Negro?

El índice UV máximo esperado para hoy en Río Negro es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Río Negro?

El pronóstico para hoy en Río Negro indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 70% 0.8 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Negro?

Para este 6 de octubre de 2026, los vientos en Río Negro soplarán a una velocidad de 20 - 40 km/h.

Ubicación de Río Negro

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Norte 8 - 14 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Norte 4 - 15 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Sur 3 - 8 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Sureste 5 - 10 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Sureste 7 - 11 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Sureste 9 - 14 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Este 10 - 16 km/h 0% Nubes y claros
08:00 10° Este 11 - 19 km/h 0% Nubes y claros
09:00 13° 13° Este 10 - 21 km/h 0% Nubes y claros
10:00 15° 15° Este 12 - 27 km/h 0% Nubes y claros
11:00 17° 17° Este 15 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 18° 18° Este 18 - 37 km/h 0% Nubes y claros
13:00 18° 18° Este 19 - 39 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 17° 17° Este 20 - 40 km/h 0% Cubierto
15:00 17° 17° Este 20 - 40 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 16° 16° Este 20 - 40 km/h 0% Cubierto
17:00 15° 15° Este 19 - 40 km/h 0% Cubierto
18:00 13° 13° Este 18 - 38 km/h 0% Cubierto
19:00 12° 12° Este 17 - 33 km/h 0% Cubierto
20:00 11° 11° Este 16 - 31 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
21:00 10° 10° Este 16 - 29 km/h 40% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
22:00 10° 10° Este 15 - 27 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
23:00 10° Este 16 - 28 km/h 50% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
24:00 10° Este 16 - 28 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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