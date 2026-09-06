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Temperaturas y lluvias en Río Negro: los datos del clima hoy, 6 de septiembre de 2026

Hoy en Río Negro se espera una temperatura mínima de 2° y una máxima de 10°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

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Bosque Tallado - Río Negro . Fuente: NA
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Río Negro? Para este 6 de septiembre de 2026, se espera una temperatura máxima de 10° que se sentirá con más fuerza entre las 14h y las 17h. El día se presentará parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 6 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Río Negro: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
Viento
Noroeste 13 - 23 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
10°
Viento
Noroeste 14 - 32 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Norte 15 - 25 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Río Negro se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 10°.

Viento: 18 - 38 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 4°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 14° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.

Máxima: 10°
Mínima: 2°
Sensación Térmica: 1°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:27
Puesta del sol18:53
Horas de luz11h 26m
Fase lunarMenguante
Iluminación25%

Radar meteorológico – Río Negro

¿Cómo estará el clima hoy en Río Negro?

Para este 6 de septiembre de 2026, el pronóstico en Río Negro indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 10°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Río Negro?

El sol sale hoy en Río Negro a las 07:27 y se pone a las 18:53, dando aproximadamente 11h 26m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Río Negro?

El índice UV máximo esperado para hoy en Río Negro es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Río Negro?

El pronóstico para hoy en Río Negro indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Negro?

Para este 6 de septiembre de 2026, los vientos en Río Negro soplarán a una velocidad de 18 - 38 km/h.

Ubicación de Río Negro

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Oeste 4 - 8 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Oeste 6 - 9 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Oeste 7 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Oeste 8 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Oeste 10 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Oeste 10 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Noroeste 9 - 17 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Noroeste 11 - 17 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Noroeste 13 - 23 km/h 0% Nubes y claros
10:00 Noroeste 17 - 32 km/h 0% Nubes y claros
11:00 Noroeste 18 - 37 km/h 0% Soleado
12:00 Noroeste 17 - 37 km/h 0% Soleado
13:00 Noroeste 17 - 36 km/h 0% Nubes y claros
14:00 10° Noroeste 17 - 37 km/h 0% Nubes y claros
15:00 10° Noroeste 16 - 36 km/h 0% Nubes y claros
16:00 10° Noroeste 15 - 34 km/h 0% Soleado
17:00 10° Noroeste 14 - 32 km/h 0% Soleado
18:00 Noroeste 12 - 28 km/h 0% Soleado
19:00 Norte 9 - 21 km/h 0% Soleado
20:00 Norte 11 - 19 km/h 0% Cielo despejado
21:00 Norte 13 - 22 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Norte 15 - 25 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Norte 16 - 27 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Norte 16 - 28 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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