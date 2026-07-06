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Temperaturas y lluvias en Río Negro: los datos del tiempo hoy, 7 de julio de 2026

Hoy en Río Negro se espera una temperatura mínima de 2° y una máxima de 15°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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La Trochita, histórico tren de Chubut y Río Negro.
La Trochita, histórico tren de Chubut y Río Negro. Foto: esquel.tur.ar
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Río Negro? Para este 7 de julio de 2026, se espera una temperatura máxima de 15° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará nubes y claros, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 7 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Río Negro

Mañana
Niebla
-2°
Viento
Noroeste 6 - 12 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
Viento
Norte 10 - 25 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Norte 14 - 24 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Río Negro se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 15°.

Viento: 23 - 40 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de -2°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 11° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 10°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.

Máxima: 15°
Mínima: 2°
Sensación Térmica: 1°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:36
Puesta del sol17:57
Horas de luz9h 21m
Fase lunarMenguante
Iluminación63%

Radar meteorológico – Río Negro

¿Cómo estará el tiempo hoy en Río Negro?

Para este 7 de julio de 2026, el pronóstico en Río Negro indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 15°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Río Negro?

El sol sale hoy en Río Negro a las 08:36 y se pone a las 17:57, dando aproximadamente 9h 21m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Río Negro?

El índice UV máximo esperado para hoy en Río Negro es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Río Negro?

El pronóstico para hoy en Río Negro indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Negro?

Para este 7 de julio de 2026, los vientos en Río Negro soplarán a una velocidad de 23 - 40 km/h.

Ubicación de Río Negro

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Oeste 5 - 9 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Oeste 2 - 8 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Noroeste 2 - 4 km/h 0% Nubes y claros
04:00 -1° -1° Noroeste 3 - 5 km/h 0% Nubes y claros
05:00 -1° -1° Noroeste 4 - 7 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 -2° -2° Oeste 5 - 9 km/h 0% Niebla
07:00 -2° -2° Noroeste 6 - 11 km/h 0% Niebla
08:00 -2° -2° Noroeste 6 - 12 km/h 0% Niebla
09:00 -2° -2° Noroeste 6 - 12 km/h 0% Niebla
10:00 -1° -1° Norte 6 - 13 km/h 0% Niebla
11:00 Norte 7 - 15 km/h 0% Cubierto
12:00 Noroeste 6 - 16 km/h 0% Cubierto
13:00 Noroeste 6 - 16 km/h 0% Nubes y claros
14:00 Noroeste 8 - 19 km/h 0% Nubes y claros
15:00 Norte 11 - 23 km/h 0% Soleado
16:00 Noroeste 13 - 25 km/h 0% Soleado
17:00 Norte 10 - 25 km/h 0% Soleado
18:00 Norte 10 - 18 km/h 0% Soleado
19:00 Norte 12 - 20 km/h 0% Nubes y claros
20:00 Norte 14 - 23 km/h 0% Nubes y claros
21:00 Norte 13 - 24 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Norte 14 - 24 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Norte 14 - 24 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Norte 14 - 24 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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