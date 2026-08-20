Susto a bordo: así quedó el avión tras chocar con una estructura que le quebró una de las alas

Un avión chocó en tierra y se partió un ala Foto: magrux_aviation

Un gran susto se llevaron los pasajeros de un vuelo comercial de Venezolana de Aviación que conectaba Maracay con Margarita, en ese país. Antes de levantar vuelo, el avión chocó contra una columna y se le partió una de las alas.

El incidente, que según informan medios locales, movilizó a los organismos de seguridad y autoridades de aviación del estado Aragua, se produjo cuando la aronave colisionó contra una estructura fija en la Base Aérea El Libertador (BAEL).

Un avión chocó en tierra y se partió un ala Foto: x.com/montion_

Un avión chocó en tierra y se partió un ala Foto: x.com/montion_

El avión es un McDonnell Douglas MD-83, perteneciente a la flota de Venezolana de Aviación y registrado con las siglas YV3499, reportó la cuenta Magrux Aviation Videographer en redes sociales.

De acuerdo a las primeras informaciones, el choque se produjo en el área de movimiento de la pista, cuando el avión realizaba maniobras de rodaje.

Un avión chocó en tierra y se partió un ala Foto: magrux_aviation

Un avión chocó en tierra y se partió un ala Foto: magrux_aviation

Como consecuencia, el ala izquierda del avión se partió, como se puede observar en las muchas imágenes que trascendieron en redes sociales.

Al mismo tiempo, pasajeros del vuelo reportaron que sintieron un fuerte golpe y poco después fueron evacuados de la nave. No hay heridos reportados.