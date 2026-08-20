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Se desploma el termómetro en Buenos Aires: hasta cuándo sigue la ola polar y qué día mejora el tiempo

Los días nublados vuelven al AMBA y el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional indica parar qué días se esperan mínimas de 4 °C y 5 °C.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Frío polar en Buenos Aires.
Frío polar en Buenos Aires. Foto: NA
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Después de algunas horas soleadas, el clima en Buenos Aires prepara un giro rotundo con el regreso de los días nublados y una breve pero intensa ola polar, con temperaturas mínimas de un dígito y máximas por debajo de los 15 °C.

La temperatura baja debido al ingreso de una masa de aire más frío que desplaza el ambiente templado previo y limita la recuperación térmica durante la tarde. De todas maneras, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que el clima invernal mostrará una leve mejoría en los próximos días.

Mínima de 4 °C: para qué día se espera más frío

El pronóstico del SMN indica que el día más frío de la ola polar será este sábado 22 de agosto, cuando el termómetro marque una temperatura mínima de 4 °C, mientras que la máxima llegará a los 13 °C.

Además, para esta jornada se espera un cielo parcialmente nublado, acompañado de vientos de hasta 22 kilómetros por hora, provenientes del suroeste.

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Por otro lado, para el domingo 23 de agosto el SMN pronostica una mínima de 5 °C y una máxima de 13 °C también con cielo nublado, por lo que el fin de semana se presenta con ambiente frío y poca presencia del sol, datos más que especiales para quienes tienen planeadas salidas al aire libre.

La gente sale abrigada a la calle ante la ola polar. Foto: NA

Cuándo mejora el tiempo después de la ola polar en el AMBA

La temperatura mínima en Buenos Aires volverá a los dos dígitos recién el lunes 24 de agosto, cuando alcance los 10 °C. Por otro lado, la máxima será de 14 °C, mientras que el cielo permanecerá parcialmente nublado.

Cómo sigue el clima, día por día

  • Viernes: mínima de 7 °C y máxima 13 °C con cielo parcialmente nublado.
  • Sábado: mínima de 4 °C y máxima de 13 °C con cielo entre algo y parcialmente nublado.
  • Domingo: mínima de 5 °C máxima de 13 °C con cielo parcialmente nublado.
  • Lunes: mínima de 6 °C y máxima de 14 °C con cielo parcialmente nublado.
  • Martes: mínima de 10 °C y máxima de 16 °C con cielo parcialmente nublado.

Abrigo y precaución: qué tener en cuenta para el fin de semana

Con mínimas cercanas a los 4 °C, será importante salir bien abrigado durante el fin de semana, especialmente durante la mañana y la noche. Conviene vestirse en capas, cubrir cuello, manos y cabeza, y evitar permanecer mucho tiempo al aire libre sin protección.

También habrá que prestar atención a la sensación térmica, sobre todo después de una semana marcada por viento y descenso de temperatura. Aunque no se esperan tormentas, el frío persistente puede afectar la rutina diaria, los traslados y las actividades al aire libre.

ClimaServicio Meteorológico Nacional
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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