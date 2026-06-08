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Clima en Salta: cuál será la temperatura máxima este 8 de junio de 2026

Hoy en Salta se espera una temperatura mínima de 11° y una máxima de 15°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (4.1 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Actualizado el 8 de junio de 2026 a las 03:30
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Salta la linda.
Salta la linda. Foto: Wikipedia.
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El pronóstico para Salta este 8 de junio de 2026 indica una máxima de 15° y una mínima de 11°. Con vientos de 7 - 18 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Salta

Mañana
Cubierto
12°
Viento
Noreste 5 - 13 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Lluvia débil con cielo cubierto
13°
Viento
Norte 3 - 16 km/h
Lluvia
50% 0.3 mm
Noche
Lluvia débil con cielo cubierto
11°
Viento
Norte 5 - 13 km/h
Lluvia
30% 0.1 mm

Hoy en Salta se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 15°.

Viento: 7 - 18 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 4.1 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.


Mañana se esperan 15° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 16°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Salta.

Máxima: 15°
Mínima: 11°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:01
Puesta del sol18:39
Horas de luz10h 38m
Fase lunarMenguante
Iluminación48%

Radar meteorológico – Salta

¿Cómo estará el tiempo hoy en Salta?

Para este 8 de junio de 2026, el pronóstico en Salta indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 15°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Salta?

El sol sale hoy en Salta a las 08:01 y se pone a las 18:39, dando aproximadamente 10h 38m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Salta?

El índice UV máximo esperado para hoy en Salta es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Salta?

El pronóstico para hoy en Salta indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 4.1 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Salta?

Para este 8 de junio de 2026, los vientos en Salta soplarán a una velocidad de 7 - 18 km/h.

Ubicación de Salta

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 12° 12° Norte 6 - 13 km/h 70% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
02:00 12° 12° Noreste 5 - 12 km/h 50% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
03:00 12° 12° Noreste 5 - 11 km/h 50% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
04:00 12° 12° Noreste 6 - 13 km/h 80% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
05:00 12° 12° Noreste 7 - 14 km/h 80% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
06:00 12° 12° Noreste 6 - 14 km/h 70% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
07:00 12° 12° Noreste 6 - 14 km/h 50% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
08:00 12° 12° Noreste 6 - 14 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
09:00 12° 12° Noreste 5 - 13 km/h 0% Cubierto
10:00 12° 12° Noreste 6 - 15 km/h 0% Cubierto
11:00 13° 13° Norte 5 - 16 km/h 0% Cubierto
12:00 14° 14° Norte 5 - 17 km/h 0% Cubierto
13:00 14° 14° Norte 4 - 17 km/h 0% Cubierto
14:00 15° 15° Noreste 4 - 18 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
15:00 15° 15° Noreste 4 - 18 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
16:00 14° 14° Noreste 3 - 18 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
17:00 13° 13° Norte 3 - 16 km/h 50% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
18:00 13° 13° Norte 3 - 14 km/h 50% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
19:00 12° 12° Noroeste 5 - 14 km/h 40% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
20:00 12° 12° Noroeste 6 - 15 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
21:00 11° 11° Noroeste 5 - 14 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
22:00 11° 11° Norte 5 - 13 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
23:00 11° 11° Noroeste 5 - 13 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
24:00 11° 11° Noroeste 4 - 13 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Redactor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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