comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Evolución del clima en Salta: máxima y mínima para hoy, 11 de septiembre de 2026

Hoy en Salta se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 18°. Con una probabilidad de lluvia de 60% (0.9 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Seclantás, Salta.
Seclantás, Salta. Foto: Argentina.gob.ar
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El pronóstico para Salta este 11 de septiembre de 2026 indica una máxima de 18° y una mínima de 10°. Con vientos de 13 - 35 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Salta: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Cubierto
11°
Viento
Oeste 5 - 16 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
16°
Viento
Este 10 - 33 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
12°
Viento
Noroeste 8 - 20 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Salta se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 18°.

Viento: 13 - 35 km/h. Probabilidad de lluvia: 60% 0.9 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.


Mañana se esperan 12° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Salta.

Máxima: 18°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:22
Puesta del sol19:13
Horas de luz11h 51m
Fase lunarNueva
Iluminación0%

Radar meteorológico – Salta

¿Cómo estará el clima hoy en Salta?

Para este 11 de septiembre de 2026, el pronóstico en Salta indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 18°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Salta?

El sol sale hoy en Salta a las 07:22 y se pone a las 19:13, dando aproximadamente 11h 51m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Salta?

El índice UV máximo esperado para hoy en Salta es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Salta?

El pronóstico para hoy en Salta indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 60% 0.9 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Salta?

Para este 11 de septiembre de 2026, los vientos en Salta soplarán a una velocidad de 13 - 35 km/h.

Ubicación de Salta

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 12° 12° Oeste 7 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 11° 11° Oeste 7 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 11° 11° Oeste 8 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 10° 10° Oeste 8 - 18 km/h 0% Cubierto
05:00 10° 10° Oeste 7 - 18 km/h 0% Cubierto
06:00 10° 10° Oeste 5 - 18 km/h 0% Cubierto
07:00 10° 10° Oeste 5 - 14 km/h 0% Cubierto
08:00 11° 11° Oeste 6 - 16 km/h 0% Cubierto
09:00 11° 11° Oeste 5 - 16 km/h 0% Cubierto
10:00 13° 13° Noroeste 3 - 16 km/h 0% Cubierto
11:00 13° 13° Norte 5 - 20 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
12:00 15° 15° Noreste 5 - 22 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
13:00 16° 16° Noreste 5 - 23 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
14:00 18° 18° Noreste 6 - 25 km/h 0% Cubierto
15:00 18° 18° Este 9 - 30 km/h 0% Cubierto
16:00 17° 17° Este 13 - 35 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
17:00 16° 16° Este 10 - 33 km/h 0% Cubierto
18:00 15° 15° Este 6 - 27 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
19:00 14° 14° Norte 4 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 13° 13° Norte 5 - 16 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
21:00 12° 12° Noroeste 6 - 17 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
22:00 12° 12° Noroeste 8 - 20 km/h 0% Nubes y claros
23:00 11° 11° Noroeste 9 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 10° 10° Noroeste 9 - 21 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Saltatiempo en Salta hoy
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Nota Más leídas

  1. Se viene un tormentón a Buenos Aires que que hará caer la temperatura:cuándo llueve y vuelve el frío

    Se viene un tormentón a Buenos Aires que que hará caer la temperatura: cuándo llueve y vuelve el frío

  2. Llega una tormenta helada con granizo y ráfagas de vientos fuertes:cuáles son las zonas afectadas

    Llega una tormenta helada con granizo y ráfagas de vientos fuertes: cuáles son las zonas afectadas

  3. Sacudón en el clima de Buenos Aires:cuándo llega el tormentón y qué día baja la temperatura a 6 grados

    Sacudón en el clima de Buenos Aires: cuándo llega el tormentón y qué día baja la temperatura a 6 grados

  4. Cuándo llega El Niño a Buenos Aires:todo lo que hay que saber del fenómeno meteorológico que cambiará el clima

    Cuándo llega El Niño a Buenos Aires: todo lo que hay que saber del fenómeno meteorológico que cambiará el clima

  5. A no guardar el paraguas:cuándo se va el sol y vuelven las lluvias al AMBA

    A no guardar el paraguas: cuándo se va el sol y vuelven las lluvias al AMBA
Lo último

Publicidad

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Gastón Granados y Axel Kicillof inauguraron tres importantes obras en materia de seguridad, salud y servicios

Gastón Granados y Axel Kicillof inauguraron tres importantes obras en materia de seguridad, salud y servicios

Javier Milei encabezará este viernes un acto ante docentes y estudiantes por el Día del Maestro

La Corte revocó el sobreseimiento del “Pata” Medina y ordenó revisar la causa por asociación ilícita, lavado de dinero y extorsión

Polémica en Chile:un diputado sostuvo que las Malvinas “son inglesas” y “el estrecho de Magallanes chileno”

Economía

Buscan trabajadores para la construcción en Suiza:ofrecen salarios de hasta 6.500 euros y hay miles de vacantes

Buscan trabajadores para la construcción en Suiza: ofrecen salarios de hasta 6.500 euros y hay miles de vacantes

La Hidrovía Paraná - Paraguay será más barata:cuánto saldrá el peaje y cuándo arranca la nueva concesión por 25 años

El FMI respaldó al gobierno de Milei pese a la caída de la industria y la construcción:cuándo será la próxima revisión

Calendario de pagos ANSES:quiénes cobran este jueves 10 de septiembre y cuáles son los montos

Internacionales

Buscan voluntarios para un proyecto de agricultura en Costa Rica:ofrecen alojamiento y formación por 18 horas semanales

Buscan voluntarios para un proyecto de agricultura en Costa Rica: ofrecen alojamiento y formación por 18 horas semanales

Buscan voluntarios para el cuidado de tortugas marinas amenazadas:ofrecen alojamiento y 3 comidas diarias en una playa de Costa Rica

Polémica en Chile:un diputado sostuvo que las Malvinas “son inglesas” y “el estrecho de Magallanes chileno”

Un santuario de España busca voluntarios:ofrecen alojamiento gratis por cuidar 140 animales y trabajar 5 horas al día