Evolución del clima en Salta: máxima y mínima para hoy, 18 de agosto de 2026

Hoy en Salta se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 7° y llegará a una máxima de 12°.

Viento: 8 - 23 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 5.7 mm.

Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 8°.

Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 21°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Salta.