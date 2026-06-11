Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Evolución del tiempo en Salta: máxima y mínima para hoy, 11 de junio de 2026

Hoy en Salta se espera una temperatura mínima de 8° y una máxima de 14°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (1.7 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Seclantás, Salta.
Seclantás, Salta. Foto: Argentina.gob.ar
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El pronóstico para Salta este 11 de junio de 2026 indica una máxima de 14° y una mínima de . Con vientos de 8 - 21 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Salta

Mañana
Lluvia débil con cielo cubierto
10°
Viento
Noroeste 3 - 11 km/h
Lluvia
30% 0.1 mm
Tarde
Cubierto
13°
Viento
Noreste 5 - 20 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
Viento
Norte 2 - 9 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Salta se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 14°.

Viento: 8 - 21 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 1.7 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 15° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 20°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Salta.

Máxima: 14°
Mínima: 8°
Sensación Térmica: 10°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:02
Puesta del sol18:39
Horas de luz10h 37m
Fase lunarMenguante
Iluminación17%

Radar meteorológico – Salta

¿Cómo estará el tiempo hoy en Salta?

Para este 11 de junio de 2026, el pronóstico en Salta indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 14°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Salta?

El sol sale hoy en Salta a las 08:02 y se pone a las 18:39, dando aproximadamente 10h 37m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Salta?

El índice UV máximo esperado para hoy en Salta es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Salta?

El pronóstico para hoy en Salta indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 1.7 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Salta?

Para este 11 de junio de 2026, los vientos en Salta soplarán a una velocidad de 8 - 21 km/h.

Ubicación de Salta

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 11° 11° Noroeste 7 - 17 km/h 0% Cubierto
02:00 10° 10° Noroeste 7 - 17 km/h 0% Cubierto
03:00 10° 10° Noroeste 7 - 17 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
04:00 10° Noroeste 8 - 18 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
05:00 10° Oeste 7 - 17 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
06:00 10° Noroeste 7 - 17 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
07:00 10° 10° Noroeste 7 - 16 km/h 0% Cubierto
08:00 10° 10° Noroeste 5 - 15 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
09:00 10° 10° Noroeste 3 - 11 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
10:00 11° 11° Norte 2 - 9 km/h 0% Cubierto
11:00 12° 12° Noreste 1 - 9 km/h 0% Cubierto
12:00 13° 13° Norte 2 - 10 km/h 50% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
13:00 13° 13° Norte 2 - 12 km/h 60% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
14:00 14° 14° Noreste 5 - 16 km/h 70% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
15:00 14° 14° Noreste 7 - 21 km/h 70% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
16:00 13° 13° Noreste 7 - 21 km/h 50% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
17:00 13° 13° Noreste 5 - 20 km/h 0% Cubierto
18:00 12° 12° Noreste 5 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 11° 11° Noreste 3 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 10° 10° Noreste 3 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 10° 10° Norte 3 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 11° Norte 2 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 10° Noroeste 0 - 5 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 10° Suroeste 0 - 3 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Saltatiempo en Salta hoy
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

Nota Más leídas

  1. Cambió el clima y se adelantan las tormentas:cuándo llueve en Buenos Aires y hasta qué día sigue el mal tiempo

    Cambió el clima y se adelantan las tormentas: cuándo llueve en Buenos Aires y hasta qué día sigue el mal tiempo

  2. Empieza un tormentón de varios días en Buenos Aires:a qué hora llueve y hasta cuándo sigue el fenómeno

    Empieza un tormentón de varios días en Buenos Aires: a qué hora llueve y hasta cuándo sigue el fenómeno

  3. Vuelven las tormentas y el frío al AMBA:cómo va a estar el clima esta semana, con mínimas cercanas a los 10 °C

    Vuelven las tormentas y el frío al AMBA: cómo va a estar el clima esta semana, con mínimas cercanas a los 10 °C

  4. Se viene un tormentón de dos días en Buenos Aires:cuándo llueve, según el Servicio Meteorológico

    Se viene un tormentón de dos días en Buenos Aires: cuándo llueve, según el Servicio Meteorológico
Lo último
Relacionadas
También podría interesarte
Política

Luego de tres años de conflicto, el Gobierno y las universidades firmaron un acuerdo por aumento de fondos y salarios

Luego de tres años de conflicto, el Gobierno y las universidades firmaron un acuerdo por aumento de fondos y salarios

Por decisión unánime, suspendieron y enviaron a juicio político a un juez federal de Rosario acusado de pedir una coima

Daniel Scioli participó de la 126ª Reunión del Consejo Ejecutivo de ONU Turismo

Manuel Adorni y su esposa Betina Angeletti ingresaron al Régimen Simplificado de Ganancias mientras se investiga su patrimonio

Economía

Otra agencia de calificación de Estados Unidos mejoró la nota de deuda de la Argentina y Caputo lo celebró

Otra agencia de calificación de Estados Unidos mejoró la nota de deuda de la Argentina y Caputo lo celebró

Excelente noticia de ANSES para monotributistas:cuánto cobran por hijo tras aumento confirmado en asignaciones familiares

Cronograma ANSES:cómo impacta el feriado del 15 de junio en los pagos de AUH, jubilados y pensionados

Se vendió el shopping Los Gallegos de Mar del Plata:IRSA lo compró y podría sumar marcas internacionales

Internacionales

Fotos y videos:un paseo por el interior de la Sagrada Familia, uno de los monumentos más emblemáticos de España

Fotos y videos: un paseo por el interior de la Sagrada Familia, uno de los monumentos más emblemáticos de España

Tras la ofensiva de EE.UU., Irán cerró “por completo” el estrecho de Ormuz y advirtió que atacará a todo buque que intente cruzar

“Respuesta a agresiones”:Estados Unidos lanzó un feroz ataque contra múltiples objetivos en Irán

Hallazgo impactante:descubren un cementerio de ballenas con restos de casi 6 millones de años de antigüedad