Hoy en Salta se espera una jornada con neblina. La temperatura mínima será de 3° y llegará a una máxima de 17°.

Viento: 10 - 27 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.

Por la mañana, con una temperatura de 5°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 8°.

Mañana se esperan 23° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 22°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Salta.