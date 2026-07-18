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Evolución del tiempo en Salta: máxima y mínima para hoy, 18 de julio de 2026

Hoy en Salta se espera una temperatura mínima de 13° y una máxima de 29°. Sin lluvias, el día se presentará soleado.

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Salta la linda.
Salta la linda. Foto: Wikipedia.
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Salta? Para este 18 de julio de 2026, se espera una temperatura máxima de 29° que se sentirá con más fuerza a las 16h. El día se presentará soleado, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 13° para este 18 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Salta

Mañana
Soleado
15°
Viento
Suroeste 5 - 9 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
27°
Viento
Este 1 - 16 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
17°
Viento
Oeste 1 - 8 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Salta se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 13° y llegará a una máxima de 29°.

Viento: 7 - 22 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 15°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 17°.


Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 16°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Salta.

Máxima: 29°
Mínima: 13°
Sensación Térmica: 18°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:04
Puesta del sol18:51
Horas de luz10h 47m
Fase lunarCreciente
Iluminación22%

Radar meteorológico – Salta

¿Cómo estará el tiempo hoy en Salta?

Para este 18 de julio de 2026, el pronóstico en Salta indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 13° y una máxima de 29°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Salta?

El sol sale hoy en Salta a las 08:04 y se pone a las 18:51, dando aproximadamente 10h 47m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Salta?

El índice UV máximo esperado para hoy en Salta es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Salta?

El pronóstico para hoy en Salta indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Salta?

Para este 18 de julio de 2026, los vientos en Salta soplarán a una velocidad de 7 - 22 km/h.

Ubicación de Salta

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 22° 22° Noroeste 1 - 14 km/h 0% Nubes y claros
02:00 20° 20° Sureste 0 - 10 km/h 0% Cielo despejado
03:00 18° 18° Oeste 4 - 10 km/h 0% Cielo despejado
04:00 16° 16° Noroeste 1 - 8 km/h 0% Cielo despejado
05:00 14° 14° Oeste 4 - 9 km/h 0% Cielo despejado
06:00 15° 15° Suroeste 3 - 10 km/h 0% Cielo despejado
07:00 15° 15° Oeste 1 - 8 km/h 0% Cielo despejado
08:00 14° 14° Suroeste 4 - 8 km/h 0% Soleado
09:00 15° 15° Suroeste 5 - 9 km/h 0% Soleado
10:00 19° 19° Suroeste 7 - 15 km/h 0% Soleado
11:00 22° 22° Suroeste 5 - 16 km/h 0% Soleado
12:00 23° 24° Suroeste 7 - 22 km/h 0% Soleado
13:00 25° 25° Suroeste 5 - 22 km/h 0% Soleado
14:00 27° 26° Suroeste 4 - 19 km/h 0% Soleado
15:00 28° 27° Sur 2 - 17 km/h 0% Soleado
16:00 29° 27° Este 4 - 17 km/h 0% Nubes y claros
17:00 27° 27° Este 1 - 16 km/h 0% Nubes y claros
18:00 25° 26° Noroeste 2 - 9 km/h 0% Soleado
19:00 22° 22° Norte 3 - 7 km/h 0% Soleado
20:00 20° 20° Norte 4 - 10 km/h 0% Cielo despejado
21:00 18° 18° Norte 3 - 11 km/h 0% Nubes y claros
22:00 17° 17° Oeste 1 - 8 km/h 0% Nubes y claros
23:00 16° 16° Sur 1 - 5 km/h 0% Nubes y claros
24:00 16° 16° Oeste 1 - 5 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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