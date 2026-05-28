Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
jueves, 28 de mayo de 2026, 06:30
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Salta la linda.
Salta la linda. Foto: Wikipedia.

Si vivís en Salta o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 19°. Con un cielo niebla, la jornada en Salta promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 28 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Salta

Mañana
Niebla
Viento
Oeste 1 - 13 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
18°
Viento
Este 6 - 18 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
10°
Viento
Noroeste 3 - 7 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Salta se espera una jornada con niebla. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 19°.

Viento: 6 - 19 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.


Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 19°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Salta.

Máxima: 19°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 9°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:56
Puesta del sol18:40
Horas de luz10h 44m
Fase lunarCreciente
Iluminación93%

Radar meteorológico – Salta

¿Cómo estará el tiempo hoy en Salta?

Para este 28 de mayo de 2026, el pronóstico en Salta indica niebla. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 19°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Salta?

El sol sale hoy en Salta a las 07:56 y se pone a las 18:40, dando aproximadamente 10h 44m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Salta?

El índice UV máximo esperado para hoy en Salta es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Salta?

El pronóstico para hoy en Salta indica niebla con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Salta?

Para este 28 de mayo de 2026, los vientos en Salta soplarán a una velocidad de 6 - 19 km/h.

Ubicación de Salta

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Sureste 3 - 16 km/h 0% Niebla
02:00 Noroeste 3 - 15 km/h 0% Niebla
03:00 Oeste 3 - 14 km/h 0% Niebla
04:00 Sureste 2 - 12 km/h 0% Niebla
05:00 Sureste 3 - 12 km/h 0% Niebla
06:00 Oeste 1 - 12 km/h 0% Niebla
07:00 Suroeste 3 - 12 km/h 0% Niebla
08:00 Sur 3 - 12 km/h 0% Niebla
09:00 Oeste 1 - 13 km/h 0% Niebla
10:00 Oeste 3 - 14 km/h 0% Niebla
11:00 10° 10° Suroeste 4 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 13° 13° Suroeste 3 - 19 km/h 0% Nubes y claros
13:00 15° 15° Noroeste 0 - 18 km/h 0% Nubes y claros
14:00 17° 17° Noreste 1 - 16 km/h 0% Soleado
15:00 18° 18° Este 3 - 16 km/h 0% Soleado
16:00 19° 19° Este 6 - 18 km/h 0% Soleado
17:00 18° 18° Este 6 - 18 km/h 0% Soleado
18:00 17° 17° Este 6 - 18 km/h 0% Soleado
19:00 14° 14° Noreste 5 - 12 km/h 0% Soleado
20:00 12° 12° Noreste 4 - 10 km/h 0% Cielo despejado
21:00 11° 11° Norte 3 - 8 km/h 0% Cielo despejado
22:00 10° 10° Noroeste 3 - 7 km/h 0% Cielo despejado
23:00 10° 10° Norte 3 - 6 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 10° 11° Noreste 2 - 6 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.