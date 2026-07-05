Pronóstico extendido para Salta: qué esperar este 5 de julio de 2026

Hoy en Salta se espera una jornada con niebla. La temperatura mínima será de 1° y llegará a una máxima de 12°.

Viento: 12 - 37 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.

Por la mañana, con una temperatura de 2°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 5°.

Mañana se esperan 14° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 20°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Salta.