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Temperaturas y lluvias en Salta: los datos del clima hoy, 6 de octubre de 2026

Hoy en Salta se espera una temperatura mínima de 11° y una máxima de 25°. Sin lluvias, el día se presentará niebla.

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San Antonio de los Cobres, en Salta.
San Antonio de los Cobres, en Salta. Foto: Ernesto Viajes y Turismo.
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Salta? Para este 6 de octubre de 2026, se espera una temperatura máxima de 25° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará niebla, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 11° para este 6 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en Salta: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Cubierto
13°
Viento
Suroeste 2 - 12 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
24°
Viento
Noreste 15 - 35 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
16°
Viento
Norte 6 - 13 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Salta se espera una jornada con niebla. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 25°.

Viento: 15 - 35 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 13°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 16°.


Mañana se esperan 29° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 21°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Salta.

Máxima: 25°
Mínima: 11°
Sensación Térmica: 14°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:56
Puesta del sol19:23
Horas de luz12h 27m
Fase lunarMenguante
Iluminación18%

Radar meteorológico – Salta

¿Cómo estará el clima hoy en Salta?

Para este 6 de octubre de 2026, el pronóstico en Salta indica niebla. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 25°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Salta?

El sol sale hoy en Salta a las 06:56 y se pone a las 19:23, dando aproximadamente 12h 27m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Salta?

El índice UV máximo esperado para hoy en Salta es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Salta?

El pronóstico para hoy en Salta indica niebla con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Salta?

Para este 6 de octubre de 2026, los vientos en Salta soplarán a una velocidad de 15 - 35 km/h.

Ubicación de Salta

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 14° 14° Noreste 2 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 14° 14° Norte 2 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 14° 14° Noroeste 1 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 13° 13° Oeste 3 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 13° 13° Suroeste 5 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 12° 12° Suroeste 6 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 12° 12° Oeste 5 - 13 km/h 0% Niebla
08:00 12° 12° Oeste 4 - 12 km/h 0% Niebla
09:00 13° 13° Suroeste 2 - 12 km/h 0% Cubierto
10:00 16° 16° Noreste 3 - 14 km/h 0% Nubes y claros
11:00 19° 19° Noreste 5 - 20 km/h 0% Nubes y claros
12:00 22° 22° Noreste 9 - 27 km/h 0% Nubes y claros
13:00 23° 25° Noreste 11 - 31 km/h 0% Nubes y claros
14:00 23° 25° Noreste 12 - 33 km/h 0% Nubes y claros
15:00 24° 26° Noreste 11 - 33 km/h 0% Nubes y claros
16:00 24° 26° Noreste 13 - 33 km/h 0% Nubes y claros
17:00 24° 25° Noreste 15 - 35 km/h 0% Soleado
18:00 23° 25° Noreste 15 - 35 km/h 0% Soleado
19:00 21° 21° Este 13 - 35 km/h 0% Soleado
20:00 19° 19° Este 9 - 28 km/h 0% Cielo despejado
21:00 17° 17° Noreste 6 - 19 km/h 0% Cielo despejado
22:00 16° 16° Norte 6 - 13 km/h 0% Cielo despejado
23:00 15° 15° Noroeste 6 - 13 km/h 0% Nubes y claros
24:00 14° 14° Oeste 6 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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