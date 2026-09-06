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Temperaturas y lluvias en Salta: los datos del clima hoy, 6 de septiembre de 2026

Hoy en Salta se espera una temperatura mínima de 3° y una máxima de 13°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (9.9 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

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Salta la linda.
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Salta? Para este 6 de septiembre de 2026, se espera una temperatura máxima de 13° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará lluvia débil con cielo cubierto, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 6 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Salta: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Lluvia débil con cielo cubierto
Viento
Noreste 6 - 18 km/h
Lluvia
80% 0.6 mm
Tarde
Lluvia débil con cielo cubierto
Viento
Norte 4 - 19 km/h
Lluvia
80% 0.7 mm
Noche
Lluvia débil con cielo cubierto
Viento
Norte 4 - 19 km/h
Lluvia
50% 0.3 mm

Hoy en Salta se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 13°.

Viento: 8 - 23 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 9.9 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 7°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 14° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 20°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Salta.

Máxima: 13°
Mínima: 3°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:28
Puesta del sol19:12
Horas de luz11h 44m
Fase lunarMenguante
Iluminación25%

Radar meteorológico – Salta

¿Cómo estará el clima hoy en Salta?

Para este 6 de septiembre de 2026, el pronóstico en Salta indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 13°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Salta?

El sol sale hoy en Salta a las 07:28 y se pone a las 19:12, dando aproximadamente 11h 44m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Salta?

El índice UV máximo esperado para hoy en Salta es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Salta?

El pronóstico para hoy en Salta indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 9.9 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Salta?

Para este 6 de septiembre de 2026, los vientos en Salta soplarán a una velocidad de 8 - 23 km/h.

Ubicación de Salta

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 12° 12° Noreste 3 - 11 km/h 0% Cubierto
02:00 12° 12° Noreste 4 - 12 km/h 0% Cubierto
03:00 12° 12° Este 3 - 11 km/h 0% Cubierto
04:00 11° 11° Este 4 - 11 km/h 0% Cubierto
05:00 10° 10° Este 6 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Este 8 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Este 8 - 21 km/h 0% Cubierto
08:00 Noreste 6 - 20 km/h 60% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
09:00 Noreste 6 - 18 km/h 80% 0.6 mm Lluvia débil con cielo cubierto
10:00 Noreste 5 - 17 km/h 90% 0.7 mm Lluvia débil con cielo cubierto
11:00 Noreste 5 - 18 km/h 90% 0.8 mm Lluvia débil con cielo cubierto
12:00 Noreste 4 - 17 km/h 90% 0.8 mm Lluvia débil con cielo cubierto
13:00 Noreste 4 - 17 km/h 90% 0.8 mm Lluvia débil con cielo cubierto
14:00 Noreste 5 - 19 km/h 90% 1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
15:00 Noreste 5 - 19 km/h 90% 1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
16:00 Noreste 5 - 20 km/h 90% 0.9 mm Lluvia débil con cielo cubierto
17:00 Norte 4 - 19 km/h 80% 0.7 mm Lluvia débil con cielo cubierto
18:00 Norte 5 - 20 km/h 60% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
19:00 Norte 4 - 23 km/h 60% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
20:00 Noreste 2 - 20 km/h 60% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
21:00 Noreste 4 - 21 km/h 50% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
22:00 Norte 4 - 19 km/h 50% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
23:00 Noroeste 5 - 18 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
24:00 Noroeste 2 - 17 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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