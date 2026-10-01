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Clima en San Juan: cuál será la temperatura máxima este 1 de octubre de 2026

Hoy en San Juan se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 23°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.

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Si vivís en San Juan o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 23°. Con un cielo nubes y claros, el clima en San Juan promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 12° para este 1 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en San Juan: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
15°
Viento
Sur 8 - 20 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
23°
Viento
Noreste 2 - 23 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
19°
Viento
Sur 8 - 20 km/h
Lluvia
0%

Hoy en San Juan se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 23°.

Viento: 19 - 53 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 15°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 19°.


Mañana se esperan 35° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 26°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Juan.

Máxima: 23°
Mínima: 12°
Sensación Térmica: 15°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:11
Puesta del sol19:36
Horas de luz12h 25m
Fase lunarMenguante
Iluminación72%

Radar meteorológico – San Juan

¿Cómo estará el clima hoy en San Juan?

Para este 1 de octubre de 2026, el pronóstico en San Juan indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12° y una máxima de 23°.

¿A qué hora sale el sol hoy en San Juan?

El sol sale hoy en San Juan a las 07:11 y se pone a las 19:36, dando aproximadamente 12h 25m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en San Juan?

El índice UV máximo esperado para hoy en San Juan es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en San Juan?

El pronóstico para hoy en San Juan indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Juan?

Para este 1 de octubre de 2026, los vientos en San Juan soplarán a una velocidad de 19 - 53 km/h.

Ubicación de San Juan

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 16° 16° Sur 19 - 53 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 16° 16° Sur 18 - 39 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 15° 15° Sur 19 - 39 km/h 0% Nubes y claros
04:00 14° 14° Sur 17 - 41 km/h 0% Nubes y claros
05:00 13° 13° Suroeste 8 - 33 km/h 0% Nubes y claros
06:00 13° 13° Suroeste 6 - 17 km/h 0% Nubes y claros
07:00 12° 12° Suroeste 5 - 13 km/h 0% Nubes y claros
08:00 13° 13° Suroeste 6 - 12 km/h 0% Nubes y claros
09:00 15° 15° Sur 8 - 20 km/h 0% Nubes y claros
10:00 16° 16° Sur 8 - 25 km/h 0% Nubes y claros
11:00 17° 17° Sureste 7 - 26 km/h 0% Nubes y claros
12:00 19° 19° Sureste 5 - 25 km/h 0% Nubes y claros
13:00 21° 21° Noreste 3 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 21° 21° Norte 7 - 28 km/h 0% Soleado
15:00 22° 25° Norte 7 - 30 km/h 0% Soleado
16:00 23° 25° Norte 4 - 28 km/h 0% Soleado
17:00 23° 25° Noreste 2 - 23 km/h 0% Nubes y claros
18:00 23° 25° Este 2 - 20 km/h 0% Nubes y claros
19:00 22° 25° Sureste 2 - 16 km/h 0% Nubes y claros
20:00 21° 21° Sur 6 - 15 km/h 0% Nubes y claros
21:00 20° 20° Sur 10 - 20 km/h 0% Nubes y claros
22:00 19° 19° Sur 8 - 20 km/h 0% Nubes y claros
23:00 18° 18° Suroeste 6 - 16 km/h 0% Nubes y claros
24:00 17° 17° Oeste 4 - 12 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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