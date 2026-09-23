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El clima en San Juan hoy, 23 de septiembre de 2026: ¿va a llover?

Hoy en San Juan se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 29°. Sin lluvias, el día se presentará cielo despejado.

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Ciudad de San Juan actualmente. Foto Google.
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El pronóstico para San Juan este 23 de septiembre de 2026 indica una máxima de 29° y una mínima de 10°. Con vientos de 12 - 28 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en San Juan: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
15°
Viento
Noroeste 0 - 10 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
29°
Viento
Sureste 10 - 26 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
22°
Viento
Oeste 6 - 16 km/h
Lluvia
0%

Hoy en San Juan se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 29°.

Viento: 12 - 28 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 15°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 22°.


Mañana se esperan 38° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 32°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Juan.

Máxima: 29°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:22
Puesta del sol19:31
Horas de luz12h 9m
Fase lunarCreciente
Iluminación90%

Radar meteorológico – San Juan

¿Cómo estará el clima hoy en San Juan?

Para este 23 de septiembre de 2026, el pronóstico en San Juan indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 29°.

¿A qué hora sale el sol hoy en San Juan?

El sol sale hoy en San Juan a las 07:22 y se pone a las 19:31, dando aproximadamente 12h 9m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en San Juan?

El índice UV máximo esperado para hoy en San Juan es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en San Juan?

El pronóstico para hoy en San Juan indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Juan?

Para este 23 de septiembre de 2026, los vientos en San Juan soplarán a una velocidad de 12 - 28 km/h.

Ubicación de San Juan

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 14° 14° Noroeste 3 - 8 km/h 0% Cielo despejado
02:00 13° 13° Noroeste 5 - 9 km/h 0% Cielo despejado
03:00 12° 12° Oeste 4 - 10 km/h 0% Cielo despejado
04:00 12° 12° Oeste 3 - 8 km/h 0% Cielo despejado
05:00 11° 11° Suroeste 3 - 8 km/h 0% Cielo despejado
06:00 11° 11° Sur 3 - 10 km/h 0% Nubes y claros
07:00 11° 11° Oeste 2 - 7 km/h 0% Soleado
08:00 11° 11° Oeste 2 - 5 km/h 0% Soleado
09:00 15° 15° Noroeste 0 - 10 km/h 0% Soleado
10:00 18° 18° Este 1 - 15 km/h 0% Soleado
11:00 20° 20° Sureste 5 - 20 km/h 0% Soleado
12:00 22° 24° Sureste 6 - 24 km/h 0% Nubes y claros
13:00 25° 25° Sureste 6 - 25 km/h 0% Soleado
14:00 26° 26° Sureste 6 - 24 km/h 0% Nubes y claros
15:00 28° 26° Sureste 8 - 26 km/h 0% Nubes y claros
16:00 28° 27° Sureste 9 - 27 km/h 0% Nubes y claros
17:00 29° 27° Sureste 10 - 26 km/h 0% Nubes y claros
18:00 28° 27° Sureste 12 - 27 km/h 0% Nubes y claros
19:00 27° 26° Sur 12 - 28 km/h 0% Nubes y claros
20:00 24° 24° Suroeste 8 - 22 km/h 0% Nubes y claros
21:00 23° 24° Suroeste 7 - 18 km/h 0% Nubes y claros
22:00 22° 22° Oeste 6 - 16 km/h 0% Nubes y claros
23:00 20° 20° Oeste 5 - 13 km/h 0% Nubes y claros
24:00 19° 19° Suroeste 6 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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