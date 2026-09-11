Evolución del clima en San Juan: máxima y mínima para hoy, 11 de septiembre de 2026

El pronóstico para San Juan este 11 de septiembre de 2026 indica una máxima de 20° y una mínima de 8°. Con vientos de 28 - 57 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana
Pronóstico para hoy en San Juan: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en San Juan se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 8° y llegará a una máxima de 20°.
Viento: 28 - 57 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 0.8 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.
Mañana se esperan 9° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 12°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Juan.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:37
|Puesta del sol
|19:23
|Horas de luz
|11h 46m
|Fase lunar
|Nueva
|Iluminación
|0%
Radar meteorológico – San Juan
¿Cómo estará el clima hoy en San Juan?
Para este 11 de septiembre de 2026, el pronóstico en San Juan indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 8° y una máxima de 20°.
¿A qué hora sale el sol hoy en San Juan?
El sol sale hoy en San Juan a las 07:37 y se pone a las 19:23, dando aproximadamente 11h 46m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en San Juan?
El índice UV máximo esperado para hoy en San Juan es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en San Juan?
El pronóstico para hoy en San Juan indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 0.8 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Juan?
Para este 11 de septiembre de 2026, los vientos en San Juan soplarán a una velocidad de 28 - 57 km/h.
Ubicación de San Juan
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|14°
|14°
|Sur 4 - 9 km/h
|0%
|Cielo despejado
|02:00
|13°
|13°
|Sur 6 - 12 km/h
|0%
|Nubes y claros
|03:00
|13°
|13°
|Sur 9 - 18 km/h
|0%
|Cielo despejado
|04:00
|12°
|12°
|Sur 7 - 18 km/h
|0%
|Cielo despejado
|05:00
|11°
|11°
|Sur 6 - 13 km/h
|0%
|Cielo despejado
|06:00
|11°
|11°
|Suroeste 5 - 12 km/h
|0%
|Cielo despejado
|07:00
|10°
|10°
|Suroeste 5 - 11 km/h
|0%
|Cielo despejado
|08:00
|9°
|9°
|Suroeste 5 - 10 km/h
|0%
|Soleado
|09:00
|12°
|12°
|Suroeste 4 - 13 km/h
|0%
|Nubes y claros
|10:00
|16°
|16°
|Sureste 11 - 23 km/h
|0%
|Nubes y claros
|11:00
|16°
|16°
|Sur 23 - 48 km/h
|0%
|Nubes y claros
|12:00
|17°
|17°
|Sur 21 - 50 km/h
|0%
|Soleado
|13:00
|18°
|18°
|Sur 20 - 46 km/h
|0%
|Soleado
|14:00
|19°
|19°
|Sur 19 - 44 km/h
|0%
|Soleado
|15:00
|19°
|19°
|Sureste 18 - 43 km/h
|0%
|Soleado
|16:00
|20°
|20°
|Sur 18 - 41 km/h
|0%
|Nubes y claros
|17:00
|19°
|19°
|Sur 18 - 41 km/h
|0%
|Nubes y claros
|18:00
|18°
|18°
|Sur 21 - 43 km/h
|0%
|Nubes y claros
|19:00
|17°
|17°
|Sur 22 - 44 km/h
|0%
|Nubes y claros
|20:00
|15°
|15°
|Sur 23 - 46 km/h
|0%
|Nubes y claros
|21:00
|14°
|14°
|Sur 20 - 46 km/h
|0%
|Nubes y claros
|22:00
|13°
|13°
|Sur 18 - 40 km/h
|50% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|23:00
|11°
|11°
|Sur 28 - 55 km/h
|80% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|24:00
|8°
|5°
|Sur 25 - 57 km/h
|90% 0.5 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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