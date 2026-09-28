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Pronóstico en San Juan: cómo estará el clima hoy, 28 de septiembre de 2026

Hoy en San Juan se espera una temperatura mínima de 16° y una máxima de 24°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.

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El hombre debió quedar internado en el Hospital Rawson de San Juan y en estado crítico.
El hombre debió quedar internado en el Hospital Rawson de San Juan y en estado crítico. Foto: Gobierno de San Juan.
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Si vivís en San Juan o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 24°. Con un cielo nubes y claros, el clima en San Juan promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 16° para este 28 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en San Juan: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
20°
Viento
Sureste 15 - 31 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
22°
Viento
Sur 21 - 47 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
17°
Viento
Sur 13 - 29 km/h
Lluvia
0%

Hoy en San Juan se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de 16° y llegará a una máxima de 24°.

Viento: 22 - 49 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 20°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 17°.


Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 25°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Juan.

Máxima: 24°
Mínima: 16°
Sensación Térmica: 21°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:15
Puesta del sol19:34
Horas de luz12h 19m
Fase lunarMenguante
Iluminación95%

Radar meteorológico – San Juan

¿Cómo estará el clima hoy en San Juan?

Para este 28 de septiembre de 2026, el pronóstico en San Juan indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 16° y una máxima de 24°.

¿A qué hora sale el sol hoy en San Juan?

El sol sale hoy en San Juan a las 07:15 y se pone a las 19:34, dando aproximadamente 12h 19m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en San Juan?

El índice UV máximo esperado para hoy en San Juan es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en San Juan?

El pronóstico para hoy en San Juan indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Juan?

Para este 28 de septiembre de 2026, los vientos en San Juan soplarán a una velocidad de 22 - 49 km/h.

Ubicación de San Juan

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 23° 25° Sur 16 - 31 km/h 0% Cielo despejado
02:00 22° 22° Sur 16 - 33 km/h 0% Cielo despejado
03:00 21° 21° Sur 12 - 30 km/h 0% Nubes y claros
04:00 20° 20° Sur 12 - 24 km/h 0% Cielo despejado
05:00 19° 19° Sur 11 - 24 km/h 0% Cielo despejado
06:00 18° 18° Sureste 10 - 22 km/h 0% Nubes y claros
07:00 18° 18° Sureste 10 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 18° 18° Sureste 10 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 20° 20° Sureste 15 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 20° 20° Sur 19 - 41 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 21° 21° Sureste 20 - 44 km/h 0% Nubes y claros
12:00 21° 21° Sureste 19 - 44 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 22° 25° Sur 19 - 44 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 22° 25° Sur 18 - 44 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 23° 25° Sur 18 - 44 km/h 0% Nubes y claros
16:00 23° 25° Sur 20 - 46 km/h 0% Nubes y claros
17:00 22° 22° Sur 21 - 47 km/h 0% Nubes y claros
18:00 21° 21° Sur 22 - 48 km/h 0% Nubes y claros
19:00 20° 20° Sur 21 - 48 km/h 0% Nubes y claros
20:00 18° 18° Sur 17 - 44 km/h 0% Nubes y claros
21:00 18° 18° Sur 14 - 34 km/h 0% Cielo despejado
22:00 17° 17° Sur 13 - 29 km/h 0% Cielo despejado
23:00 16° 16° Sur 11 - 26 km/h 0% Cielo despejado
24:00 16° 16° Sur 8 - 21 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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