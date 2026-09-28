Pronóstico en San Luis: cómo estará el clima hoy, 28 de septiembre de 2026

Si vivís en San Luis o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 21°. Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, el clima en San Luis promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 14° para este 28 de septiembre de 2026.
Pronóstico para hoy en San Luis: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en San Luis se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 14° y llegará a una máxima de 21°.
Viento: 28 - 57 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 0.1 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 16°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 16°.
Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 24°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Luis.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:06
|Puesta del sol
|19:25
|Horas de luz
|12h 19m
|Fase lunar
|Menguante
|Iluminación
|95%
Radar meteorológico – San Luis
¿Cómo estará el clima hoy en San Luis?
Para este 28 de septiembre de 2026, el pronóstico en San Luis indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 14° y una máxima de 21°.
¿A qué hora sale el sol hoy en San Luis?
El sol sale hoy en San Luis a las 07:06 y se pone a las 19:25, dando aproximadamente 12h 19m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en San Luis?
El índice UV máximo esperado para hoy en San Luis es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en San Luis?
El pronóstico para hoy en San Luis indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 0.1 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Luis?
Para este 28 de septiembre de 2026, los vientos en San Luis soplarán a una velocidad de 28 - 57 km/h.
Ubicación de San Luis
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|16°
|16°
|Este 22 - 49 km/h
|0%
|Cielo despejado
|02:00
|15°
|15°
|Este 19 - 45 km/h
|0%
|Cielo despejado
|03:00
|15°
|15°
|Este 23 - 45 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|04:00
|15°
|15°
|Este 23 - 44 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|05:00
|15°
|15°
|Sureste 21 - 44 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|06:00
|15°
|15°
|Sureste 20 - 41 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|07:00
|15°
|15°
|Sureste 19 - 39 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|08:00
|15°
|15°
|Sureste 19 - 39 km/h
|0%
|Cubierto
|09:00
|16°
|16°
|Sureste 21 - 42 km/h
|0%
|Cubierto
|10:00
|16°
|16°
|Sureste 24 - 48 km/h
|0%
|Cubierto
|11:00
|18°
|18°
|Sureste 27 - 53 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|12:00
|19°
|19°
|Este 28 - 55 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|13:00
|19°
|19°
|Este 28 - 56 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|14:00
|20°
|20°
|Este 28 - 57 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|15:00
|20°
|20°
|Este 27 - 56 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|16:00
|20°
|20°
|Este 28 - 57 km/h
|0%
|Nubes y claros
|17:00
|20°
|20°
|Este 27 - 57 km/h
|0%
|Nubes y claros
|18:00
|19°
|19°
|Sureste 24 - 54 km/h
|0%
|Nubes y claros
|19:00
|17°
|17°
|Sureste 22 - 48 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|20:00
|16°
|16°
|Sureste 20 - 43 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|21:00
|16°
|16°
|Sureste 18 - 39 km/h
|30% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|22:00
|16°
|16°
|Sureste 18 - 36 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|23:00
|15°
|15°
|Sureste 16 - 34 km/h
|0%
|Cubierto
|24:00
|15°
|15°
|Sureste 14 - 32 km/h
|0%
|Cubierto
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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