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Pronóstico en San Luis: cómo estará el clima hoy, 28 de septiembre de 2026

Hoy en San Luis se espera una temperatura mínima de 14° y una máxima de 21°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (0.1 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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Villa Mercedes, en San Luis. Foto: argentina.gob.ar.
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Si vivís en San Luis o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 21°. Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, el clima en San Luis promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 14° para este 28 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en San Luis: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Cubierto
16°
Viento
Sureste 21 - 42 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
20°
Viento
Este 27 - 57 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
16°
Viento
Sureste 18 - 36 km/h
Lluvia
0%

Hoy en San Luis se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 14° y llegará a una máxima de 21°.

Viento: 28 - 57 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 0.1 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 16°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 16°.


Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 24°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Luis.

Máxima: 21°
Mínima: 14°
Sensación Térmica: 15°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:06
Puesta del sol19:25
Horas de luz12h 19m
Fase lunarMenguante
Iluminación95%

Radar meteorológico – San Luis

¿Cómo estará el clima hoy en San Luis?

Para este 28 de septiembre de 2026, el pronóstico en San Luis indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 14° y una máxima de 21°.

¿A qué hora sale el sol hoy en San Luis?

El sol sale hoy en San Luis a las 07:06 y se pone a las 19:25, dando aproximadamente 12h 19m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en San Luis?

El índice UV máximo esperado para hoy en San Luis es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en San Luis?

El pronóstico para hoy en San Luis indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 0.1 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Luis?

Para este 28 de septiembre de 2026, los vientos en San Luis soplarán a una velocidad de 28 - 57 km/h.

Ubicación de San Luis

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 16° 16° Este 22 - 49 km/h 0% Cielo despejado
02:00 15° 15° Este 19 - 45 km/h 0% Cielo despejado
03:00 15° 15° Este 23 - 45 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 15° 15° Este 23 - 44 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 15° 15° Sureste 21 - 44 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 15° 15° Sureste 20 - 41 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 15° 15° Sureste 19 - 39 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 15° 15° Sureste 19 - 39 km/h 0% Cubierto
09:00 16° 16° Sureste 21 - 42 km/h 0% Cubierto
10:00 16° 16° Sureste 24 - 48 km/h 0% Cubierto
11:00 18° 18° Sureste 27 - 53 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 19° 19° Este 28 - 55 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 19° 19° Este 28 - 56 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 20° 20° Este 28 - 57 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 20° 20° Este 27 - 56 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 20° 20° Este 28 - 57 km/h 0% Nubes y claros
17:00 20° 20° Este 27 - 57 km/h 0% Nubes y claros
18:00 19° 19° Sureste 24 - 54 km/h 0% Nubes y claros
19:00 17° 17° Sureste 22 - 48 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 16° 16° Sureste 20 - 43 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 16° 16° Sureste 18 - 39 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
22:00 16° 16° Sureste 18 - 36 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 15° 15° Sureste 16 - 34 km/h 0% Cubierto
24:00 15° 15° Sureste 14 - 32 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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