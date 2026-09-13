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Temperaturas y lluvias en San Juan: los datos del clima hoy, 13 de septiembre de 2026

Hoy en San Juan se espera una temperatura mínima de -1° y una máxima de 12°. Sin lluvias, el día se presentará soleado.

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Ciudad de San Juan actualmente. Foto Google.
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Si vivís en San Juan o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 12°. Con un cielo soleado, el clima en San Juan promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los -1° para este 13 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en San Juan: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
Viento
Noreste 4 - 14 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
11°
Viento
Norte 5 - 23 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Noroeste 4 - 9 km/h
Lluvia
0%

Hoy en San Juan se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de -1° y llegará a una máxima de 12°.

Viento: 6 - 24 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 2°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 22°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Juan.

Máxima: 12°
Mínima: -1°
Sensación Térmica: -1°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:35
Puesta del sol19:25
Horas de luz11h 50m
Fase lunarCreciente
Iluminación7%

Radar meteorológico – San Juan

¿Cómo estará el clima hoy en San Juan?

Para este 13 de septiembre de 2026, el pronóstico en San Juan indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de -1° y una máxima de 12°.

¿A qué hora sale el sol hoy en San Juan?

El sol sale hoy en San Juan a las 07:35 y se pone a las 19:25, dando aproximadamente 11h 50m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en San Juan?

El índice UV máximo esperado para hoy en San Juan es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en San Juan?

El pronóstico para hoy en San Juan indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Juan?

Para este 13 de septiembre de 2026, los vientos en San Juan soplarán a una velocidad de 6 - 24 km/h.

Ubicación de San Juan

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Noroeste 4 - 14 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Norte 5 - 11 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Norte 6 - 13 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Norte 6 - 12 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Norte 5 - 11 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Norte 4 - 10 km/h 0% Cielo despejado
07:00 -1° -1° Norte 4 - 9 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Norte 5 - 10 km/h 0% Soleado
09:00 Noreste 4 - 14 km/h 0% Soleado
10:00 Noreste 5 - 18 km/h 0% Soleado
11:00 Noreste 3 - 19 km/h 0% Soleado
12:00 Noreste 3 - 21 km/h 0% Soleado
13:00 10° Noreste 2 - 21 km/h 0% Nubes y claros
14:00 10° 11° Noroeste 2 - 23 km/h 0% Soleado
15:00 11° 11° Noroeste 2 - 24 km/h 0% Soleado
16:00 11° 11° Norte 3 - 23 km/h 0% Soleado
17:00 11° 11° Norte 5 - 23 km/h 0% Soleado
18:00 11° 11° Noroeste 5 - 23 km/h 0% Soleado
19:00 10° 10° Noroeste 5 - 20 km/h 0% Soleado
20:00 Norte 3 - 14 km/h 0% Cielo despejado
21:00 Norte 3 - 10 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Noroeste 4 - 9 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Noroeste 5 - 11 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Noroeste 4 - 11 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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