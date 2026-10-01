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Clima en San Luis: cuál será la temperatura máxima este 1 de octubre de 2026

Hoy en San Luis se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 21°. Sin lluvias, el día se presentará cubierto.

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Viajar al siglo XVIII en San Luis
Viajar al siglo XVIII en San Luis Foto: agenciasanluis
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Si vivís en San Luis o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 21°. Con un cielo cubierto, el clima en San Luis promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 10° para este 1 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en San Luis: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
13°
Viento
Sureste 16 - 33 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
20°
Viento
Sureste 6 - 22 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
13°
Viento
Este 21 - 44 km/h
Lluvia
0%

Hoy en San Luis se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 21°.

Viento: 26 - 51 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 13°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.


Mañana se esperan 27° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 22°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Luis.

Máxima: 21°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:02
Puesta del sol19:28
Horas de luz12h 26m
Fase lunarMenguante
Iluminación72%

Radar meteorológico – San Luis

¿Cómo estará el clima hoy en San Luis?

Para este 1 de octubre de 2026, el pronóstico en San Luis indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 21°.

¿A qué hora sale el sol hoy en San Luis?

El sol sale hoy en San Luis a las 07:02 y se pone a las 19:28, dando aproximadamente 12h 26m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en San Luis?

El índice UV máximo esperado para hoy en San Luis es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en San Luis?

El pronóstico para hoy en San Luis indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Luis?

Para este 1 de octubre de 2026, los vientos en San Luis soplarán a una velocidad de 26 - 51 km/h.

Ubicación de San Luis

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 12° 12° Este 26 - 51 km/h 0% Cubierto
02:00 12° 12° Este 24 - 49 km/h 0% Cubierto
03:00 12° 12° Este 24 - 46 km/h 0% Cubierto
04:00 12° 12° Este 19 - 44 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 12° 12° Este 16 - 36 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 11° 11° Sureste 14 - 31 km/h 0% Nubes y claros
07:00 10° 10° Sureste 14 - 27 km/h 0% Soleado
08:00 11° 11° Sureste 14 - 26 km/h 0% Nubes y claros
09:00 13° 13° Sureste 16 - 33 km/h 0% Soleado
10:00 15° 15° Sureste 17 - 36 km/h 0% Nubes y claros
11:00 16° 16° Este 15 - 36 km/h 0% Nubes y claros
12:00 17° 17° Este 15 - 34 km/h 0% Nubes y claros
13:00 19° 19° Este 12 - 34 km/h 0% Nubes y claros
14:00 20° 20° Sureste 8 - 31 km/h 0% Nubes y claros
15:00 20° 20° Sureste 2 - 25 km/h 0% Nubes y claros
16:00 20° 20° Sur 1 - 21 km/h 0% Nubes y claros
17:00 20° 20° Sureste 6 - 22 km/h 0% Soleado
18:00 19° 19° Este 13 - 27 km/h 0% Soleado
19:00 17° 17° Este 19 - 35 km/h 0% Nubes y claros
20:00 15° 15° Este 24 - 42 km/h 0% Nubes y claros
21:00 14° 14° Este 24 - 46 km/h 0% Nubes y claros
22:00 13° 13° Este 21 - 44 km/h 0% Nubes y claros
23:00 12° 12° Este 18 - 39 km/h 0% Nubes y claros
24:00 13° 13° Noreste 12 - 32 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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