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Clima en San Luis: cuál será la temperatura máxima este 22 de septiembre de 2026

Hoy en San Luis se espera una temperatura mínima de 7° y una máxima de 21°. Sin lluvias, el día se presentará cielo despejado.

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Viajar al siglo XVIII en San Luis
Viajar al siglo XVIII en San Luis Foto: agenciasanluis
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Si vivís en San Luis o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 21°. Con un cielo cielo despejado, el clima en San Luis promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 22 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en San Luis: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
12°
Viento
Norte 8 - 22 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
21°
Viento
Noroeste 18 - 41 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
15°
Viento
Norte 12 - 22 km/h
Lluvia
0%

Hoy en San Luis se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 21°.

Viento: 20 - 45 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.


Mañana se esperan 26° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 31°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Luis.

Máxima: 21°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 7°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:14
Puesta del sol19:21
Horas de luz12h 7m
Fase lunarCreciente
Iluminación83%

Radar meteorológico – San Luis

¿Cómo estará el clima hoy en San Luis?

Para este 22 de septiembre de 2026, el pronóstico en San Luis indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 21°.

¿A qué hora sale el sol hoy en San Luis?

El sol sale hoy en San Luis a las 07:14 y se pone a las 19:21, dando aproximadamente 12h 7m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en San Luis?

El índice UV máximo esperado para hoy en San Luis es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en San Luis?

El pronóstico para hoy en San Luis indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Luis?

Para este 22 de septiembre de 2026, los vientos en San Luis soplarán a una velocidad de 20 - 45 km/h.

Ubicación de San Luis

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 10° Este 18 - 33 km/h 0% Nubes y claros
02:00 10° Este 19 - 35 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Este 19 - 34 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Este 20 - 36 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Este 18 - 36 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Este 14 - 31 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Este 11 - 24 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Noreste 11 - 20 km/h 0% Nubes y claros
09:00 12° 12° Norte 8 - 22 km/h 0% Soleado
10:00 15° 15° Norte 11 - 25 km/h 0% Nubes y claros
11:00 17° 17° Noroeste 11 - 28 km/h 0% Soleado
12:00 18° 18° Noroeste 16 - 37 km/h 0% Nubes y claros
13:00 19° 19° Noroeste 20 - 44 km/h 0% Nubes y claros
14:00 20° 20° Noroeste 19 - 44 km/h 0% Soleado
15:00 20° 20° Noroeste 18 - 42 km/h 0% Soleado
16:00 21° 21° Noroeste 18 - 41 km/h 0% Soleado
17:00 21° 21° Noroeste 18 - 41 km/h 0% Soleado
18:00 20° 20° Noroeste 19 - 41 km/h 0% Soleado
19:00 19° 19° Noroeste 17 - 40 km/h 0% Soleado
20:00 17° 17° Noroeste 14 - 33 km/h 0% Cielo despejado
21:00 16° 16° Norte 12 - 25 km/h 0% Cielo despejado
22:00 15° 15° Norte 12 - 22 km/h 0% Cielo despejado
23:00 15° 15° Norte 16 - 28 km/h 0% Cielo despejado
24:00 15° 15° Norte 18 - 33 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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