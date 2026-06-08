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Clima en San Luis: cuál será la temperatura máxima este 8 de junio de 2026

Hoy en San Luis se espera una temperatura mínima de 7° y una máxima de 14°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (0.1 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Actualizado el 8 de junio de 2026 a las 03:30
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Merlo, San Luis.
Merlo, San Luis. Foto: NA
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El pronóstico para San Luis este 8 de junio de 2026 indica una máxima de 14° y una mínima de . Con vientos de 11 - 22 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en San Luis

Mañana
Cubierto
Viento
Sur 8 - 19 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
14°
Viento
Sureste 8 - 20 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Noreste 7 - 13 km/h
Lluvia
0%

Hoy en San Luis se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 14°.

Viento: 11 - 22 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 0.1 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 9°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 15°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Luis.

Máxima: 14°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 8°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:24
Puesta del sol18:24
Horas de luz10h 0m
Fase lunarMenguante
Iluminación48%

Radar meteorológico – San Luis

¿Cómo estará el tiempo hoy en San Luis?

Para este 8 de junio de 2026, el pronóstico en San Luis indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 14°.

¿A qué hora sale el sol hoy en San Luis?

El sol sale hoy en San Luis a las 08:24 y se pone a las 18:24, dando aproximadamente 10h 0m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en San Luis?

El índice UV máximo esperado para hoy en San Luis es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en San Luis?

El pronóstico para hoy en San Luis indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 0.1 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Luis?

Para este 8 de junio de 2026, los vientos en San Luis soplarán a una velocidad de 11 - 22 km/h.

Ubicación de San Luis

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 10° Sureste 9 - 20 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Sureste 7 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 Suroeste 8 - 18 km/h 0% Cubierto
04:00 Suroeste 9 - 17 km/h 0% Cubierto
05:00 Sur 9 - 18 km/h 0% Cubierto
06:00 Sur 11 - 20 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
07:00 Sur 10 - 20 km/h 0% Cubierto
08:00 Sur 10 - 20 km/h 0% Cubierto
09:00 Sur 8 - 19 km/h 0% Cubierto
10:00 10° Sureste 9 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 11° 11° Sureste 10 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 12° 12° Sureste 9 - 22 km/h 0% Cubierto
13:00 13° 13° Sureste 9 - 22 km/h 0% Cubierto
14:00 13° 13° Sureste 9 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 14° 14° Sureste 8 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 14° 14° Sureste 8 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 14° 14° Sureste 8 - 20 km/h 0% Nubes y claros
18:00 12° 12° Sureste 6 - 19 km/h 0% Nubes y claros
19:00 10° 10° Sureste 4 - 15 km/h 0% Nubes y claros
20:00 Este 4 - 12 km/h 0% Cielo despejado
21:00 Este 6 - 11 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Noreste 7 - 13 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Noreste 8 - 15 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Noreste 7 - 15 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Redactor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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