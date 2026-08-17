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¿Cómo estará el clima hoy en San Luis? El pronóstico para este 17 de agosto de 2026

Hoy en San Luis se espera una temperatura mínima de 7° y una máxima de 15°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (0.4 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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Merlo, San Luis.
Merlo, San Luis. Foto: NA
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El pronóstico para San Luis este 17 de agosto de 2026 indica una máxima de 15° y una mínima de . Con vientos de 31 - 60 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en San Luis: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Cubierto
Viento
Este 30 - 57 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
14°
Viento
Este 23 - 48 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Sureste 18 - 35 km/h
Lluvia
0%

Hoy en San Luis se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 15°.

Viento: 31 - 60 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 0.4 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 9°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 19°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Luis.

Máxima: 15°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 7°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:01
Puesta del sol18:58
Horas de luz10h 57m
Fase lunarCreciente
Iluminación26%

Radar meteorológico – San Luis

¿Cómo estará el clima hoy en San Luis?

Para este 17 de agosto de 2026, el pronóstico en San Luis indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 15°.

¿A qué hora sale el sol hoy en San Luis?

El sol sale hoy en San Luis a las 08:01 y se pone a las 18:58, dando aproximadamente 10h 57m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en San Luis?

El índice UV máximo esperado para hoy en San Luis es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en San Luis?

El pronóstico para hoy en San Luis indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 0.4 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Luis?

Para este 17 de agosto de 2026, los vientos en San Luis soplarán a una velocidad de 31 - 60 km/h.

Ubicación de San Luis

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 13° 13° Este 28 - 50 km/h 0% Cielo despejado
02:00 13° 13° Este 26 - 49 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Este 24 - 47 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Este 24 - 43 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Este 22 - 43 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Este 21 - 39 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
07:00 Este 24 - 43 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
08:00 Este 28 - 51 km/h 0% Cubierto
09:00 Este 30 - 57 km/h 0% Cubierto
10:00 Este 29 - 58 km/h 0% Cubierto
11:00 10° Este 31 - 58 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 11° 11° Este 31 - 59 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 12° 12° Este 30 - 60 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 14° 14° Este 27 - 58 km/h 0% Nubes y claros
15:00 15° 15° Este 25 - 53 km/h 0% Nubes y claros
16:00 15° 15° Este 24 - 50 km/h 0% Nubes y claros
17:00 14° 14° Este 23 - 48 km/h 0% Nubes y claros
18:00 13° 13° Este 22 - 46 km/h 0% Nubes y claros
19:00 12° 12° Sureste 19 - 43 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 11° 11° Sureste 18 - 35 km/h 0% Nubes y claros
21:00 10° 10° Sureste 18 - 35 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Sureste 18 - 35 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Sureste 20 - 37 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Este 23 - 42 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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