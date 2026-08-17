¿Cómo estará el clima hoy en San Luis? El pronóstico para este 17 de agosto de 2026

El pronóstico para San Luis este 17 de agosto de 2026 indica una máxima de 15° y una mínima de 7°. Con vientos de 31 - 60 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana
Pronóstico para hoy en San Luis: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en San Luis se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 7° y llegará a una máxima de 15°.
Viento: 31 - 60 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 0.4 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 9°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 9°.
Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 19°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Luis.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|08:01
|Puesta del sol
|18:58
|Horas de luz
|10h 57m
|Fase lunar
|Creciente
|Iluminación
|26%
Radar meteorológico – San Luis
¿Cómo estará el clima hoy en San Luis?
Para este 17 de agosto de 2026, el pronóstico en San Luis indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 7° y una máxima de 15°.
¿A qué hora sale el sol hoy en San Luis?
El sol sale hoy en San Luis a las 08:01 y se pone a las 18:58, dando aproximadamente 10h 57m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en San Luis?
El índice UV máximo esperado para hoy en San Luis es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en San Luis?
El pronóstico para hoy en San Luis indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 0.4 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Luis?
Para este 17 de agosto de 2026, los vientos en San Luis soplarán a una velocidad de 31 - 60 km/h.
Ubicación de San Luis
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|13°
|13°
|Este 28 - 50 km/h
|0%
|Cielo despejado
|02:00
|13°
|13°
|Este 26 - 49 km/h
|0%
|Cielo despejado
|03:00
|9°
|7°
|Este 24 - 47 km/h
|0%
|Nubes y claros
|04:00
|9°
|6°
|Este 24 - 43 km/h
|0%
|Nubes y claros
|05:00
|9°
|6°
|Este 22 - 43 km/h
|0%
|Nubes y claros
|06:00
|9°
|6°
|Este 21 - 39 km/h
|30% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|07:00
|8°
|5°
|Este 24 - 43 km/h
|30% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|08:00
|9°
|6°
|Este 28 - 51 km/h
|0%
|Cubierto
|09:00
|9°
|6°
|Este 30 - 57 km/h
|0%
|Cubierto
|10:00
|9°
|6°
|Este 29 - 58 km/h
|0%
|Cubierto
|11:00
|10°
|7°
|Este 31 - 58 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|12:00
|11°
|11°
|Este 31 - 59 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|13:00
|12°
|12°
|Este 30 - 60 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|14:00
|14°
|14°
|Este 27 - 58 km/h
|0%
|Nubes y claros
|15:00
|15°
|15°
|Este 25 - 53 km/h
|0%
|Nubes y claros
|16:00
|15°
|15°
|Este 24 - 50 km/h
|0%
|Nubes y claros
|17:00
|14°
|14°
|Este 23 - 48 km/h
|0%
|Nubes y claros
|18:00
|13°
|13°
|Este 22 - 46 km/h
|0%
|Nubes y claros
|19:00
|12°
|12°
|Sureste 19 - 43 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|20:00
|11°
|11°
|Sureste 18 - 35 km/h
|0%
|Nubes y claros
|21:00
|10°
|10°
|Sureste 18 - 35 km/h
|0%
|Nubes y claros
|22:00
|9°
|7°
|Sureste 18 - 35 km/h
|0%
|Nubes y claros
|23:00
|8°
|5°
|Sureste 20 - 37 km/h
|0%
|Nubes y claros
|24:00
|8°
|4°
|Este 23 - 42 km/h
|0%
|Nubes y claros
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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