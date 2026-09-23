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El clima en San Luis hoy, 23 de septiembre de 2026: ¿va a llover?

Hoy en San Luis se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 26°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.

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Viajar al siglo XVIII en San Luis
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El pronóstico para San Luis este 23 de septiembre de 2026 indica una máxima de 26° y una mínima de 12°. Con vientos de 29 - 61 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en San Luis: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
16°
Viento
Norte 7 - 22 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
26°
Viento
Noroeste 18 - 48 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
18°
Viento
Norte 7 - 12 km/h
Lluvia
0%

Hoy en San Luis se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 26°.

Viento: 29 - 61 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 16°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 18°.


Mañana se esperan 30° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 31°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Luis.

Máxima: 26°
Mínima: 12°
Sensación Térmica: 13°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:13
Puesta del sol19:22
Horas de luz12h 9m
Fase lunarCreciente
Iluminación90%

Radar meteorológico – San Luis

¿Cómo estará el clima hoy en San Luis?

Para este 23 de septiembre de 2026, el pronóstico en San Luis indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12° y una máxima de 26°.

¿A qué hora sale el sol hoy en San Luis?

El sol sale hoy en San Luis a las 07:13 y se pone a las 19:22, dando aproximadamente 12h 9m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en San Luis?

El índice UV máximo esperado para hoy en San Luis es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en San Luis?

El pronóstico para hoy en San Luis indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Luis?

Para este 23 de septiembre de 2026, los vientos en San Luis soplarán a una velocidad de 29 - 61 km/h.

Ubicación de San Luis

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 14° 14° Norte 20 - 37 km/h 0% Nubes y claros
02:00 14° 14° Norte 19 - 39 km/h 0% Cielo despejado
03:00 13° 13° Norte 16 - 34 km/h 0% Nubes y claros
04:00 13° 13° Norte 13 - 32 km/h 0% Nubes y claros
05:00 13° 13° Norte 11 - 27 km/h 0% Nubes y claros
06:00 12° 12° Norte 11 - 23 km/h 0% Nubes y claros
07:00 12° 12° Norte 11 - 25 km/h 0% Nubes y claros
08:00 13° 13° Norte 9 - 23 km/h 0% Nubes y claros
09:00 16° 16° Norte 7 - 22 km/h 0% Nubes y claros
10:00 19° 19° Noroeste 12 - 29 km/h 0% Soleado
11:00 21° 21° Noroeste 21 - 45 km/h 0% Nubes y claros
12:00 23° 24° Noroeste 27 - 56 km/h 0% Nubes y claros
13:00 24° 25° Noroeste 29 - 60 km/h 0% Nubes y claros
14:00 26° 25° Noroeste 24 - 60 km/h 0% Nubes y claros
15:00 26° 25° Noroeste 24 - 51 km/h 0% Nubes y claros
16:00 26° 25° Noroeste 23 - 51 km/h 0% Nubes y claros
17:00 26° 25° Noroeste 18 - 48 km/h 0% Nubes y claros
18:00 25° 25° Noroeste 14 - 38 km/h 0% Nubes y claros
19:00 24° 25° Noroeste 10 - 30 km/h 0% Nubes y claros
20:00 21° 21° Norte 7 - 19 km/h 0% Cielo despejado
21:00 20° 20° Norte 6 - 15 km/h 0% Nubes y claros
22:00 18° 18° Norte 7 - 12 km/h 0% Nubes y claros
23:00 18° 18° Norte 8 - 15 km/h 0% Nubes y claros
24:00 18° 18° Norte 16 - 27 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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