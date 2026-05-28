Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
jueves, 28 de mayo de 2026, 06:30
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Merlo, San Luis.
Merlo, San Luis. Foto: NA

Si vivís en San Luis o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 19°. Con un cielo nubes y claros, la jornada en San Luis promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 28 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en San Luis

Mañana
Nubes y claros
10°
Viento
Suroeste 0 - 3 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
18°
Viento
Sur 9 - 23 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
12°
Viento
Este 12 - 22 km/h
Lluvia
0%

Hoy en San Luis se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 19°.

Viento: 12 - 24 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.


Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 21°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Luis.

Máxima: 19°
Mínima: 8°
Sensación Térmica: 8°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:18
Puesta del sol18:26
Horas de luz10h 8m
Fase lunarCreciente
Iluminación93%

Radar meteorológico – San Luis

¿Cómo estará el tiempo hoy en San Luis?

Para este 28 de mayo de 2026, el pronóstico en San Luis indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 19°.

¿A qué hora sale el sol hoy en San Luis?

El sol sale hoy en San Luis a las 08:18 y se pone a las 18:26, dando aproximadamente 10h 8m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en San Luis?

El índice UV máximo esperado para hoy en San Luis es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en San Luis?

El pronóstico para hoy en San Luis indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Luis?

Para este 28 de mayo de 2026, los vientos en San Luis soplarán a una velocidad de 12 - 24 km/h.

Ubicación de San Luis

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 10° 10° Noreste 8 - 15 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Este 8 - 16 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Este 7 - 15 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Este 7 - 15 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Este 5 - 14 km/h 0% Nubes y claros
06:00 10° Este 4 - 10 km/h 0% Nubes y claros
07:00 10° Este 3 - 7 km/h 0% Nubes y claros
08:00 10° 11° Sureste 1 - 4 km/h 0% Nubes y claros
09:00 10° 10° Suroeste 0 - 3 km/h 0% Nubes y claros
10:00 13° 13° Noroeste 2 - 8 km/h 0% Nubes y claros
11:00 15° 15° Suroeste 3 - 13 km/h 0% Nubes y claros
12:00 17° 17° Suroeste 6 - 18 km/h 0% Nubes y claros
13:00 18° 18° Suroeste 7 - 20 km/h 0% Nubes y claros
14:00 19° 19° Suroeste 8 - 22 km/h 0% Nubes y claros
15:00 19° 19° Sur 9 - 24 km/h 0% Nubes y claros
16:00 19° 19° Sur 9 - 24 km/h 0% Nubes y claros
17:00 18° 18° Sur 9 - 23 km/h 0% Nubes y claros
18:00 17° 17° Sur 8 - 20 km/h 0% Nubes y claros
19:00 15° 15° Sureste 8 - 15 km/h 0% Nubes y claros
20:00 13° 13° Este 10 - 18 km/h 0% Cielo despejado
21:00 12° 12° Este 10 - 18 km/h 0% Cielo despejado
22:00 12° 12° Este 12 - 22 km/h 0% Nubes y claros
23:00 12° 12° Este 12 - 23 km/h 0% Cielo despejado
24:00 11° 11° Noreste 9 - 21 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.