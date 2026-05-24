Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
domingo, 24 de mayo de 2026, 06:30
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Villa Mercedes, en San Luis. Foto: argentina.gob.ar.
Villa Mercedes, en San Luis. Foto: argentina.gob.ar.

¿Cómo estará el tiempo hoy en San Luis? Para este 24 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 16° que se sentirá con más fuerza a las 15h. El día se presentará parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 24 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en San Luis

Mañana
Soleado
Viento
Este 3 - 5 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
15°
Viento
Norte 1 - 16 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Noreste 4 - 8 km/h
Lluvia
0%

Hoy en San Luis se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 16°.

Viento: 7 - 22 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 6°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 20°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Luis.

Máxima: 16°
Mínima: 5°
Sensación Térmica: 7°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:15
Puesta del sol18:28
Horas de luz10h 13m
Fase lunarCreciente
Iluminación62%

Radar meteorológico – San Luis

¿Cómo estará el tiempo hoy en San Luis?

Para este 24 de mayo de 2026, el pronóstico en San Luis indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 16°.

¿A qué hora sale el sol hoy en San Luis?

El sol sale hoy en San Luis a las 08:15 y se pone a las 18:28, dando aproximadamente 10h 13m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en San Luis?

El índice UV máximo esperado para hoy en San Luis es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en San Luis?

El pronóstico para hoy en San Luis indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Luis?

Para este 24 de mayo de 2026, los vientos en San Luis soplarán a una velocidad de 7 - 22 km/h.

Ubicación de San Luis

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Este 7 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 Norte 0 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 Este 2 - 7 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Este 3 - 5 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Este 4 - 9 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Este 3 - 9 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Este 3 - 6 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Este 3 - 6 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Este 3 - 5 km/h 0% Soleado
10:00 10° 10° Este 4 - 10 km/h 0% Nubes y claros
11:00 12° 12° Noreste 3 - 13 km/h 0% Nubes y claros
12:00 13° 13° Norte 7 - 20 km/h 0% Nubes y claros
13:00 14° 14° Norte 6 - 21 km/h 0% Nubes y claros
14:00 15° 15° Norte 4 - 22 km/h 0% Nubes y claros
15:00 16° 16° Noroeste 2 - 21 km/h 0% Nubes y claros
16:00 15° 15° Noroeste 2 - 18 km/h 0% Nubes y claros
17:00 15° 15° Norte 1 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 14° 14° Norte 1 - 14 km/h 0% Nubes y claros
19:00 11° 11° Noreste 1 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 10° 10° Noreste 3 - 6 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 10° Noreste 4 - 8 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Noreste 4 - 8 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Noreste 5 - 9 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Norte 4 - 10 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.