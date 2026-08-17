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¿Cómo estará el clima hoy en Santa Cruz? El pronóstico para este 17 de agosto de 2026

Hoy en Santa Cruz se espera una temperatura mínima de -3° y una máxima de 6°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (0.1 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

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Puerto Santa Cruz, en la Patagonia argentina.
Puerto Santa Cruz, en la Patagonia argentina. Foto: Turismo Santa Cruz.
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El pronóstico para Santa Cruz este 17 de agosto de 2026 indica una máxima de y una mínima de -3°. Con vientos de 19 - 31 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Santa Cruz: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
-1°
Viento
Noroeste 9 - 16 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
Viento
Norte 6 - 15 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
Viento
Noroeste 19 - 30 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Cruz se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de -3° y llegará a una máxima de .

Viento: 19 - 31 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 0.1 mm.


Por la mañana, con una temperatura de -1°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 11° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Cruz.

Máxima: 6°
Mínima: -3°
Sensación Térmica: -5°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:44
Puesta del sol18:37
Horas de luz9h 53m
Fase lunarCreciente
Iluminación26%

Radar meteorológico – Santa Cruz

¿Cómo estará el clima hoy en Santa Cruz?

Para este 17 de agosto de 2026, el pronóstico en Santa Cruz indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de -3° y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Cruz?

El sol sale hoy en Santa Cruz a las 08:44 y se pone a las 18:37, dando aproximadamente 9h 53m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Cruz?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Cruz es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Cruz?

El pronóstico para hoy en Santa Cruz indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 0.1 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Cruz?

Para este 17 de agosto de 2026, los vientos en Santa Cruz soplarán a una velocidad de 19 - 31 km/h.

Ubicación de Santa Cruz

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Noroeste 19 - 23 km/h 0% Cubierto
02:00 Noroeste 19 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 -1° -1° Oeste 11 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 -2° -2° Noroeste 10 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 -2° -2° Noroeste 8 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 -2° -2° Noroeste 8 - 14 km/h 0% Nubes y claros
07:00 -2° -2° Noroeste 10 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 -2° -2° Noroeste 9 - 17 km/h 0% Cubierto
09:00 -1° -1° Noroeste 9 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 Noroeste 9 - 16 km/h 0% Cubierto
11:00 Noroeste 9 - 18 km/h 0% Cubierto
12:00 Oeste 8 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 Oeste 7 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 Noroeste 6 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 Noroeste 7 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 Norte 7 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 Norte 6 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 Noroeste 9 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 Noroeste 10 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 Noroeste 9 - 16 km/h 0% Cubierto
21:00 Noroeste 14 - 21 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
22:00 Noroeste 19 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 Noroeste 19 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 Noroeste 18 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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