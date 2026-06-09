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El tiempo en Santa Cruz hoy, 9 de junio de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Santa Cruz se espera una temperatura mínima de 0° y una máxima de 7°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Actualizado el 9 de junio de 2026 a las 03:30
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Los Antiguos, en la provincia de Santa Cruz. Foto: Argentina.gob.ar.
Los Antiguos, en la provincia de Santa Cruz. Foto: Argentina.gob.ar.
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Cruz? Para este 9 de junio de 2026, se espera una temperatura máxima de que se sentirá con más fuerza entre las 15h y las 16h. El día se presentará parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 9 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Santa Cruz

Mañana
Cubierto
Viento
Norte 9 - 14 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
Viento
Oeste 6 - 12 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Oeste 5 - 11 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Cruz se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 12 - 21 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 4°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Cruz.

Máxima: 7°
Mínima: 0°
Sensación Térmica: 1°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol09:38
Puesta del sol17:33
Horas de luz7h 55m
Fase lunarMenguante
Iluminación37%

Radar meteorológico – Santa Cruz

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Cruz?

Para este 9 de junio de 2026, el pronóstico en Santa Cruz indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Cruz?

El sol sale hoy en Santa Cruz a las 09:38 y se pone a las 17:33, dando aproximadamente 7h 55m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Cruz?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Cruz es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Cruz?

El pronóstico para hoy en Santa Cruz indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Cruz?

Para este 9 de junio de 2026, los vientos en Santa Cruz soplarán a una velocidad de 12 - 21 km/h.

Ubicación de Santa Cruz

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Oeste 10 - 18 km/h 0% Cubierto
02:00 Oeste 10 - 17 km/h 0% Cubierto
03:00 Oeste 7 - 16 km/h 0% Cubierto
04:00 Noroeste 4 - 12 km/h 0% Cubierto
05:00 Norte 3 - 8 km/h 0% Cubierto
06:00 Norte 5 - 8 km/h 0% Cubierto
07:00 Norte 7 - 11 km/h 0% Cubierto
08:00 Norte 8 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 Norte 9 - 14 km/h 0% Cubierto
10:00 Noroeste 9 - 15 km/h 0% Cubierto
11:00 Noroeste 10 - 16 km/h 0% Cubierto
12:00 Oeste 10 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 Suroeste 12 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 Oeste 9 - 20 km/h 0% Nubes y claros
15:00 Suroeste 8 - 18 km/h 0% Nubes y claros
16:00 Oeste 7 - 15 km/h 0% Nubes y claros
17:00 Oeste 6 - 12 km/h 0% Soleado
18:00 Oeste 9 - 13 km/h 0% Soleado
19:00 Oeste 9 - 15 km/h 0% Cielo despejado
20:00 Oeste 7 - 14 km/h 0% Cielo despejado
21:00 Noroeste 6 - 12 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Oeste 5 - 11 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Oeste 2 - 8 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Norte 2 - 4 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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