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Evolución del clima en Santa Cruz: máxima y mínima para hoy, 18 de agosto de 2026

Hoy en Santa Cruz se espera una temperatura mínima de 3° y una máxima de 11°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

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Los Antiguos, en la provincia de Santa Cruz. Foto: Argentina.gob.ar.
Los Antiguos, en la provincia de Santa Cruz. Foto: Argentina.gob.ar.
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Cruz? Para este 18 de agosto de 2026, se espera una temperatura máxima de 11° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 18 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Santa Cruz: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
Viento
Noroeste 22 - 38 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
Viento
Oeste 40 - 73 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Oeste 32 - 53 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Cruz se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 11°.

Viento: 44 - 80 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 5°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Cruz.

Máxima: 11°
Mínima: 3°
Sensación Térmica: 2°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:42
Puesta del sol18:39
Horas de luz9h 57m
Fase lunarCreciente
Iluminación36%

Radar meteorológico – Santa Cruz

¿Cómo estará el clima hoy en Santa Cruz?

Para este 18 de agosto de 2026, el pronóstico en Santa Cruz indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 11°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Cruz?

El sol sale hoy en Santa Cruz a las 08:42 y se pone a las 18:39, dando aproximadamente 9h 57m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Cruz?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Cruz es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Cruz?

El pronóstico para hoy en Santa Cruz indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Cruz?

Para este 18 de agosto de 2026, los vientos en Santa Cruz soplarán a una velocidad de 44 - 80 km/h.

Ubicación de Santa Cruz

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Noroeste 20 - 36 km/h 0% Cubierto
02:00 Oeste 20 - 33 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 Noroeste 21 - 33 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Noroeste 21 - 35 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Noroeste 22 - 36 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Noroeste 28 - 45 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Noroeste 27 - 46 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Noroeste 24 - 43 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 Noroeste 22 - 38 km/h 0% Nubes y claros
10:00 Noroeste 22 - 36 km/h 0% Nubes y claros
11:00 Oeste 26 - 44 km/h 0% Nubes y claros
12:00 Noroeste 26 - 48 km/h 0% Nubes y claros
13:00 10° Noroeste 27 - 45 km/h 0% Nubes y claros
14:00 10° 10° Oeste 44 - 77 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 Oeste 43 - 77 km/h 0% Soleado
16:00 Oeste 42 - 72 km/h 0% Soleado
17:00 Oeste 40 - 73 km/h 0% Soleado
18:00 Oeste 38 - 66 km/h 0% Soleado
19:00 Oeste 36 - 62 km/h 0% Soleado
20:00 Oeste 33 - 59 km/h 0% Nubes y claros
21:00 Oeste 32 - 55 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Oeste 32 - 53 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Oeste 32 - 54 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Oeste 30 - 53 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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