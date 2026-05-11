Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
lunes, 11 de mayo de 2026, 06:30
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Puerto Santa Cruz, en la Patagonia argentina.
Puerto Santa Cruz, en la Patagonia argentina. Foto: Turismo Santa Cruz.

El pronóstico para Santa Cruz este 11 de mayo de 2026 indica una máxima de y una mínima de . Con vientos de 44 - 74 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Santa Cruz

Mañana
Soleado
Viento
Suroeste 28 - 45 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
Viento
Suroeste 39 - 65 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Suroeste 35 - 59 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Cruz se espera una jornada con lluvia moderada con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 44 - 74 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 6.4 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 3°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 10°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Cruz.

Máxima: 8°
Mínima: 2°
Sensación Térmica: 3°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol09:03
Puesta del sol18:02
Horas de luz8h 59m
Fase lunarMenguante
Iluminación32%

Radar meteorológico – Santa Cruz

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Cruz?

Para este 11 de mayo de 2026, el pronóstico en Santa Cruz indica lluvia moderada con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Cruz?

El sol sale hoy en Santa Cruz a las 09:03 y se pone a las 18:02, dando aproximadamente 8h 59m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Cruz?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Cruz es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Cruz?

El pronóstico para hoy en Santa Cruz indica lluvia moderada con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 6.4 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Cruz?

Para este 11 de mayo de 2026, los vientos en Santa Cruz soplarán a una velocidad de 44 - 74 km/h.

Ubicación de Santa Cruz

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Norte 14 - 29 km/h 90% 1.8 mm Lluvia débil con cielo cubierto
02:00 Norte 13 - 23 km/h 90% 2.8 mm Lluvia moderada con cielo cubierto
03:00 Noreste 13 - 22 km/h 90% 1.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
04:00 Norte 13 - 22 km/h 70% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
05:00 Noroeste 13 - 22 km/h 40% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
06:00 Oeste 25 - 39 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Suroeste 28 - 46 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Suroeste 27 - 46 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Suroeste 28 - 45 km/h 0% Soleado
10:00 Oeste 27 - 45 km/h 0% Nubes y claros
11:00 Oeste 31 - 49 km/h 0% Nubes y claros
12:00 Oeste 30 - 55 km/h 0% Nubes y claros
13:00 Oeste 34 - 55 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 Suroeste 44 - 73 km/h 0% Nubes y claros
15:00 Suroeste 41 - 73 km/h 0% Nubes y claros
16:00 Suroeste 38 - 71 km/h 0% Nubes y claros
17:00 Suroeste 39 - 65 km/h 0% Nubes y claros
18:00 Suroeste 32 - 65 km/h 0% Soleado
19:00 Suroeste 33 - 56 km/h 0% Nubes y claros
20:00 Suroeste 33 - 55 km/h 0% Cielo despejado
21:00 Suroeste 33 - 55 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Suroeste 35 - 59 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Suroeste 33 - 58 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Suroeste 31 - 54 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.