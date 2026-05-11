Hoy en Santa Cruz se espera una jornada con lluvia moderada con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 2° y llegará a una máxima de 8°.

Viento: 44 - 74 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 6.4 mm.

Por la mañana, con una temperatura de 3°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 2°.

Mañana se esperan 6° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 10°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Cruz.