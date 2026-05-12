Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
martes, 12 de mayo de 2026, 06:30
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Los Antiguos, en la provincia de Santa Cruz. Foto: Argentina.gob.ar.
Los Antiguos, en la provincia de Santa Cruz. Foto: Argentina.gob.ar.

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Cruz? Para este 12 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de que se sentirá con más fuerza entre las 18h y las 19h. El día se presentará parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 12 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Santa Cruz

Mañana
Cubierto
Viento
Oeste 33 - 54 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
Viento
Oeste 37 - 65 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
Viento
Suroeste 29 - 48 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Cruz se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 40 - 69 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 3°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 10° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Cruz.

Máxima: 7°
Mínima: 2°
Sensación Térmica: -3°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol09:05
Puesta del sol18:00
Horas de luz8h 55m
Fase lunarMenguante
Iluminación23%

Radar meteorológico – Santa Cruz

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Cruz?

Para este 12 de mayo de 2026, el pronóstico en Santa Cruz indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Cruz?

El sol sale hoy en Santa Cruz a las 09:05 y se pone a las 18:00, dando aproximadamente 8h 55m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Cruz?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Cruz es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Cruz?

El pronóstico para hoy en Santa Cruz indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Cruz?

Para este 12 de mayo de 2026, los vientos en Santa Cruz soplarán a una velocidad de 40 - 69 km/h.

Ubicación de Santa Cruz

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Oeste 32 - 55 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 Oeste 34 - 55 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 Oeste 33 - 56 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Oeste 32 - 55 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Oeste 31 - 53 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Oeste 31 - 52 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Oeste 31 - 52 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Oeste 32 - 53 km/h 0% Cubierto
09:00 Oeste 33 - 54 km/h 0% Cubierto
10:00 Oeste 35 - 57 km/h 0% Cubierto
11:00 Oeste 36 - 58 km/h 0% Cubierto
12:00 Oeste 34 - 60 km/h 0% Cubierto
13:00 Oeste 36 - 60 km/h 0% Cubierto
14:00 Oeste 37 - 63 km/h 0% Cubierto
15:00 Oeste 39 - 65 km/h 0% Cubierto
16:00 Oeste 40 - 69 km/h 0% Cubierto
17:00 Oeste 37 - 65 km/h 0% Cubierto
18:00 Suroeste 34 - 61 km/h 0% Cubierto
19:00 Suroeste 32 - 55 km/h 0% Cubierto
20:00 Suroeste 29 - 53 km/h 0% Cubierto
21:00 Suroeste 28 - 48 km/h 0% Cubierto
22:00 Suroeste 29 - 48 km/h 0% Cubierto
23:00 Suroeste 31 - 50 km/h 0% Cubierto
24:00 Suroeste 31 - 52 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.