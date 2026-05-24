Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
domingo, 24 de mayo de 2026, 06:30
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Puerto Santa Cruz, en la Patagonia argentina.
Puerto Santa Cruz, en la Patagonia argentina. Foto: Turismo Santa Cruz.

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Cruz? Para este 24 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de que se sentirá con más fuerza a las 16h. El día se presentará parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 24 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Santa Cruz

Mañana
Cubierto
Viento
Oeste 10 - 18 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
Viento
Noroeste 3 - 9 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
Viento
Oeste 13 - 20 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Cruz se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 20 - 32 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 2°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 10°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Cruz.

Máxima: 9°
Mínima: 1°
Sensación Térmica: 1°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol09:22
Puesta del sol17:45
Horas de luz8h 23m
Fase lunarCreciente
Iluminación62%

Radar meteorológico – Santa Cruz

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Cruz?

Para este 24 de mayo de 2026, el pronóstico en Santa Cruz indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Cruz?

El sol sale hoy en Santa Cruz a las 09:22 y se pone a las 17:45, dando aproximadamente 8h 23m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Cruz?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Cruz es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Cruz?

El pronóstico para hoy en Santa Cruz indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Cruz?

Para este 24 de mayo de 2026, los vientos en Santa Cruz soplarán a una velocidad de 20 - 32 km/h.

Ubicación de Santa Cruz

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Oeste 11 - 19 km/h 0% Cubierto
02:00 Suroeste 11 - 19 km/h 0% Cubierto
03:00 Suroeste 13 - 21 km/h 0% Cubierto
04:00 Suroeste 11 - 21 km/h 0% Cubierto
05:00 Oeste 9 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Oeste 11 - 18 km/h 0% Cubierto
07:00 Oeste 11 - 19 km/h 0% Cubierto
08:00 Oeste 11 - 19 km/h 0% Cubierto
09:00 Oeste 10 - 18 km/h 0% Cubierto
10:00 Oeste 10 - 17 km/h 0% Cubierto
11:00 Oeste 10 - 17 km/h 0% Cubierto
12:00 Oeste 7 - 17 km/h 0% Cubierto
13:00 Oeste 4 - 14 km/h 0% Cubierto
14:00 Noroeste 4 - 11 km/h 0% Cubierto
15:00 Noroeste 5 - 10 km/h 0% Cubierto
16:00 Noroeste 5 - 11 km/h 0% Cubierto
17:00 Noroeste 3 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 Norte 4 - 6 km/h 0% Cubierto
19:00 Norte 7 - 12 km/h 0% Cubierto
20:00 Oeste 5 - 13 km/h 0% Cubierto
21:00 Oeste 6 - 11 km/h 0% Cubierto
22:00 Oeste 13 - 20 km/h 0% Cubierto
23:00 Oeste 18 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 Suroeste 20 - 32 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.