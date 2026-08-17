¿Cómo estará el clima hoy en Santa Fe? El pronóstico para este 17 de agosto de 2026

El pronóstico para Santa Fe este 17 de agosto de 2026 indica una máxima de 15° y una mínima de 11°. Con vientos de 22 - 40 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana
Pronóstico para hoy en Santa Fe: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Santa Fe se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 15°.
Viento: 22 - 40 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 18 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 13°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.
Mañana se esperan 13° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 17°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Fe.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:36
|Puesta del sol
|18:37
|Horas de luz
|11h 1m
|Fase lunar
|Creciente
|Iluminación
|26%
Radar meteorológico – Santa Fe
¿Cómo estará el clima hoy en Santa Fe?
Para este 17 de agosto de 2026, el pronóstico en Santa Fe indica chubascos tormentosos con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 15°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Fe?
El sol sale hoy en Santa Fe a las 07:36 y se pone a las 18:37, dando aproximadamente 11h 1m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Fe?
El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Fe es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Santa Fe?
El pronóstico para hoy en Santa Fe indica chubascos tormentosos con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 18 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Fe?
Para este 17 de agosto de 2026, los vientos en Santa Fe soplarán a una velocidad de 22 - 40 km/h.
Ubicación de Santa Fe
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|13°
|13°
|Sur 14 - 25 km/h
|30% 1.5 mm
|Chubascos tormentosos con cielo cubierto
|02:00
|13°
|13°
|Sur 14 - 26 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|03:00
|13°
|13°
|Sur 13 - 25 km/h
|0%
|Cubierto
|04:00
|13°
|13°
|Sur 13 - 26 km/h
|30% 0.3 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|05:00
|13°
|13°
|Sureste 12 - 23 km/h
|40% 0.3 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|06:00
|13°
|13°
|Sur 11 - 21 km/h
|30% 0.4 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|07:00
|13°
|13°
|Sur 14 - 24 km/h
|30% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|08:00
|13°
|13°
|Sur 13 - 25 km/h
|40% 0.8 mm
|Chubascos tormentosos con cielo cubierto
|09:00
|13°
|13°
|Sur 13 - 26 km/h
|50% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|10:00
|13°
|13°
|Sur 14 - 26 km/h
|70% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|11:00
|14°
|14°
|Sur 17 - 33 km/h
|80% 0.3 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|12:00
|15°
|15°
|Sureste 15 - 34 km/h
|90% 1.3 mm
|Chubascos tormentosos con cielo cubierto
|13:00
|14°
|14°
|Sur 17 - 33 km/h
|90% 2 mm
|Chubascos tormentosos con cielo cubierto
|14:00
|15°
|15°
|Sur 15 - 31 km/h
|90% 3.6 mm
|Lluvia moderada con cielo cubierto
|15:00
|15°
|15°
|Sur 19 - 35 km/h
|90% 2.9 mm
|Lluvia moderada con cielo cubierto
|16:00
|14°
|14°
|Sur 21 - 37 km/h
|90% 1.5 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|17:00
|14°
|14°
|Sur 22 - 39 km/h
|90% 0.8 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|18:00
|13°
|13°
|Sur 21 - 39 km/h
|80% 0.5 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|19:00
|13°
|13°
|Sur 22 - 40 km/h
|60% 0.3 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|20:00
|13°
|13°
|Sur 21 - 39 km/h
|40% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|21:00
|12°
|12°
|Sur 20 - 38 km/h
|50% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|22:00
|12°
|12°
|Sur 21 - 40 km/h
|50% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|23:00
|12°
|12°
|Sur 21 - 39 km/h
|50% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|24:00
|12°
|12°
|Sur 18 - 39 km/h
|40% 0.4 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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