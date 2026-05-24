Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
domingo, 24 de mayo de 2026, 06:30
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Monumento a la Bandera.
Monumento a la Bandera. Foto: argentina.gob.ar

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Fe? Para este 24 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 17° que se sentirá con más fuerza entre las 15h y las 16h. El día se presentará nubes y claros, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 24 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Santa Fe

Mañana
Nubes y claros
Viento
Este 9 - 15 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
16°
Viento
Este 8 - 20 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
11°
Viento
Noreste 7 - 13 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Fe se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 17°.

Viento: 12 - 28 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.


Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Fe.

Máxima: 17°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 7°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:49
Puesta del sol18:09
Horas de luz10h 20m
Fase lunarCreciente
Iluminación62%

Radar meteorológico – Santa Fe

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Fe?

Para este 24 de mayo de 2026, el pronóstico en Santa Fe indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 17°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Fe?

El sol sale hoy en Santa Fe a las 07:49 y se pone a las 18:09, dando aproximadamente 10h 20m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Fe?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Fe es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Fe?

El pronóstico para hoy en Santa Fe indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Fe?

Para este 24 de mayo de 2026, los vientos en Santa Fe soplarán a una velocidad de 12 - 28 km/h.

Ubicación de Santa Fe

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Este 6 - 10 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Este 7 - 12 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Este 6 - 12 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Este 5 - 10 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Este 4 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Este 5 - 8 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Este 6 - 10 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Este 7 - 12 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Este 9 - 15 km/h 0% Nubes y claros
10:00 10° 10° Este 7 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 12° 12° Noreste 7 - 18 km/h 0% Nubes y claros
12:00 14° 14° Noreste 7 - 19 km/h 0% Soleado
13:00 15° 15° Noreste 12 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 16° 16° Noreste 12 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 17° 17° Noreste 10 - 26 km/h 0% Nubes y claros
16:00 17° 17° Noreste 9 - 22 km/h 0% Nubes y claros
17:00 16° 16° Este 8 - 20 km/h 0% Nubes y claros
18:00 14° 14° Este 8 - 16 km/h 0% Nubes y claros
19:00 13° 13° Este 7 - 15 km/h 0% Nubes y claros
20:00 12° 12° Noreste 6 - 12 km/h 0% Nubes y claros
21:00 12° 12° Noreste 7 - 12 km/h 0% Nubes y claros
22:00 11° 11° Noreste 7 - 13 km/h 0% Nubes y claros
23:00 11° 11° Este 7 - 13 km/h 0% Nubes y claros
24:00 10° 10° Este 6 - 12 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.