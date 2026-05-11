Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
lunes, 11 de mayo de 2026, 06:30
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Santiago del Estero. Foto: Facebook Turismo Santiago
Santiago del Estero. Foto: Facebook Turismo Santiago

El pronóstico para Santiago del Estero este 11 de mayo de 2026 indica una máxima de 21° y una mínima de . Con vientos de 15 - 34 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Santiago del Estero

Mañana
Soleado
Viento
Norte 8 - 15 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
20°
Viento
Noreste 14 - 32 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
14°
Viento
Noreste 11 - 19 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santiago del Estero se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 21°.

Viento: 15 - 34 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 9°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.


Mañana se esperan 23° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 23°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santiago del Estero.

Máxima: 21°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 8°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:48
Puesta del sol18:37
Horas de luz10h 49m
Fase lunarMenguante
Iluminación32%

Radar meteorológico – Santiago del Estero

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santiago del Estero?

Para este 11 de mayo de 2026, el pronóstico en Santiago del Estero indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 21°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santiago del Estero?

El sol sale hoy en Santiago del Estero a las 07:48 y se pone a las 18:37, dando aproximadamente 10h 49m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santiago del Estero?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santiago del Estero es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santiago del Estero?

El pronóstico para hoy en Santiago del Estero indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santiago del Estero?

Para este 11 de mayo de 2026, los vientos en Santiago del Estero soplarán a una velocidad de 15 - 34 km/h.

Ubicación de Santiago del Estero

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 10° 10° Noreste 6 - 11 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Noreste 6 - 9 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Norte 6 - 10 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Norte 6 - 11 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Norte 5 - 11 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Norte 5 - 9 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Norte 7 - 11 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Norte 7 - 12 km/h 0% Soleado
09:00 Norte 8 - 15 km/h 0% Soleado
10:00 11° 11° Noreste 7 - 18 km/h 0% Soleado
11:00 14° 14° Norte 8 - 20 km/h 0% Soleado
12:00 16° 16° Norte 10 - 25 km/h 0% Soleado
13:00 18° 18° Norte 14 - 32 km/h 0% Soleado
14:00 19° 19° Norte 15 - 34 km/h 0% Soleado
15:00 20° 20° Noreste 15 - 34 km/h 0% Soleado
16:00 20° 20° Noreste 15 - 34 km/h 0% Soleado
17:00 20° 20° Noreste 14 - 32 km/h 0% Soleado
18:00 19° 19° Noreste 10 - 29 km/h 0% Soleado
19:00 17° 17° Noreste 9 - 20 km/h 0% Soleado
20:00 15° 15° Noreste 9 - 15 km/h 0% Cielo despejado
21:00 14° 14° Noreste 10 - 16 km/h 0% Cielo despejado
22:00 14° 14° Noreste 11 - 19 km/h 0% Cielo despejado
23:00 13° 13° Noreste 11 - 20 km/h 0% Cielo despejado
24:00 12° 12° Noreste 11 - 20 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.