Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
domingo, 24 de mayo de 2026, 06:30
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Estadio Madre de Ciudades, Santiago del Estero. Foto: NA
Estadio Madre de Ciudades, Santiago del Estero. Foto: NA

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santiago del Estero? Para este 24 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 20° que se sentirá con más fuerza entre las 15h y las 16h. El día se presentará nubes y claros, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 24 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Santiago del Estero

Mañana
Soleado
Viento
Noreste 6 - 12 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
19°
Viento
Noreste 14 - 32 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
17°
Viento
Este 6 - 14 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santiago del Estero se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 20°.

Viento: 15 - 33 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 9°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 17°.


Mañana se esperan 21° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 22°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santiago del Estero.

Máxima: 20°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 9°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:56
Puesta del sol18:31
Horas de luz10h 35m
Fase lunarCreciente
Iluminación62%

Radar meteorológico – Santiago del Estero

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santiago del Estero?

Para este 24 de mayo de 2026, el pronóstico en Santiago del Estero indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 20°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santiago del Estero?

El sol sale hoy en Santiago del Estero a las 07:56 y se pone a las 18:31, dando aproximadamente 10h 35m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santiago del Estero?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santiago del Estero es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santiago del Estero?

El pronóstico para hoy en Santiago del Estero indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santiago del Estero?

Para este 24 de mayo de 2026, los vientos en Santiago del Estero soplarán a una velocidad de 15 - 33 km/h.

Ubicación de Santiago del Estero

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 11° 11° Este 12 - 22 km/h 0% Nubes y claros
02:00 10° 10° Noreste 11 - 22 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Noreste 8 - 19 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Noreste 8 - 14 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Noreste 8 - 13 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Noreste 6 - 14 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Noreste 6 - 11 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Noreste 5 - 11 km/h 0% Soleado
09:00 Noreste 6 - 12 km/h 0% Soleado
10:00 11° 11° Noreste 7 - 17 km/h 0% Soleado
11:00 13° 13° Noreste 8 - 22 km/h 0% Soleado
12:00 16° 16° Noreste 10 - 25 km/h 0% Soleado
13:00 18° 18° Noreste 12 - 29 km/h 0% Soleado
14:00 19° 19° Noreste 13 - 31 km/h 0% Nubes y claros
15:00 20° 20° Noreste 13 - 31 km/h 0% Nubes y claros
16:00 20° 20° Noreste 15 - 33 km/h 0% Cubierto
17:00 19° 19° Noreste 14 - 32 km/h 0% Cubierto
18:00 19° 19° Noreste 9 - 30 km/h 0% Cubierto
19:00 18° 18° Este 8 - 18 km/h 0% Cubierto
20:00 17° 17° Este 8 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 17° 17° Este 8 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 17° 17° Este 6 - 14 km/h 0% Cubierto
23:00 16° 16° Este 7 - 13 km/h 0% Cubierto
24:00 16° 16° Este 7 - 14 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.