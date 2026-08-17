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¿Cómo estará el clima hoy en Tierra del Fuego? El pronóstico para este 17 de agosto de 2026

Hoy en Tierra del Fuego se espera una temperatura mínima de 0° y una máxima de 4°. Con una probabilidad de lluvia de 80% (1.9 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

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La provincia más austral de Argentina quiere hacer respetar la soberanía argentina y la defensa de sus recursos.
La provincia más austral de Argentina quiere hacer respetar la soberanía argentina y la defensa de sus recursos. Foto: Gobierno de Tierra del Fuego.
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El pronóstico para Tierra del Fuego este 17 de agosto de 2026 indica una máxima de y una mínima de . Con vientos de 24 - 70 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Tierra del Fuego: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Cubierto
Viento
Norte 6 - 30 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
Viento
Norte 22 - 65 km/h
Lluvia
0%
Noche
Lluvia débil con cielo cubierto
Viento
Norte 24 - 70 km/h
Lluvia
60% 0.3 mm

Hoy en Tierra del Fuego se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 24 - 70 km/h. Probabilidad de lluvia: 80% 1.9 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 2°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tierra del Fuego.

Máxima: 4°
Mínima: 0°
Sensación Térmica: -1°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:49
Puesta del sol18:25
Horas de luz9h 36m
Fase lunarCreciente
Iluminación26%

Radar meteorológico – Tierra del Fuego

¿Cómo estará el clima hoy en Tierra del Fuego?

Para este 17 de agosto de 2026, el pronóstico en Tierra del Fuego indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Tierra del Fuego?

El sol sale hoy en Tierra del Fuego a las 08:49 y se pone a las 18:25, dando aproximadamente 9h 36m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tierra del Fuego?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tierra del Fuego es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tierra del Fuego?

El pronóstico para hoy en Tierra del Fuego indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 80% 1.9 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tierra del Fuego?

Para este 17 de agosto de 2026, los vientos en Tierra del Fuego soplarán a una velocidad de 24 - 70 km/h.

Ubicación de Tierra del Fuego

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Norte 7 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 Norte 8 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 Norte 6 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Norte 9 - 28 km/h 0% Cubierto
05:00 Noroeste 7 - 33 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Noroeste 5 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Norte 7 - 26 km/h 0% Cubierto
08:00 Norte 7 - 29 km/h 0% Cubierto
09:00 Norte 6 - 30 km/h 0% Cubierto
10:00 Norte 12 - 40 km/h 0% Cubierto
11:00 Noroeste 16 - 50 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
12:00 Norte 19 - 55 km/h 0% Cubierto
13:00 Norte 22 - 61 km/h 0% Cubierto
14:00 Norte 22 - 63 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
15:00 Norte 22 - 64 km/h 0% Cubierto
16:00 Norte 23 - 66 km/h 0% Cubierto
17:00 Norte 22 - 65 km/h 0% Cubierto
18:00 Norte 21 - 66 km/h 50% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
19:00 Norte 20 - 65 km/h 50% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
20:00 Norte 23 - 66 km/h 60% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
21:00 Norte 23 - 68 km/h 60% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
22:00 Norte 24 - 70 km/h 60% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
23:00 Norte 23 - 69 km/h 60% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
24:00 Norte 24 - 68 km/h 50% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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