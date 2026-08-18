comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Evolución del clima en Tierra del Fuego: máxima y mínima para hoy, 18 de agosto de 2026

Hoy en Tierra del Fuego se espera una temperatura mínima de 0° y una máxima de 5°. Con una probabilidad de lluvia de 80% (2.9 mm), el día se presentará aguanieve con cielo parcialmente nuboso.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
La provincia más austral de Argentina quiere hacer respetar la soberanía argentina y la defensa de sus recursos.
La provincia más austral de Argentina quiere hacer respetar la soberanía argentina y la defensa de sus recursos. Foto: Gobierno de Tierra del Fuego.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

¿Cómo estará el tiempo hoy en Tierra del Fuego? Para este 18 de agosto de 2026, se espera una temperatura máxima de que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará aguanieve con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 18 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Tierra del Fuego: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Cubierto
Viento
Norte 21 - 58 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
Viento
Noroeste 10 - 44 km/h
Lluvia
40% 0.1 mm
Noche
Aguanieve con cielo parcialmente nuboso
Viento
Noroeste 6 - 42 km/h
Lluvia
40% 0.5 mm

Hoy en Tierra del Fuego se espera una jornada con aguanieve con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 25 - 73 km/h. Probabilidad de lluvia: 80% 2.9 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 3°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tierra del Fuego.

Máxima: 5°
Mínima: 0°
Sensación Térmica: 0°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:47
Puesta del sol18:27
Horas de luz9h 40m
Fase lunarCreciente
Iluminación36%

Radar meteorológico – Tierra del Fuego

¿Cómo estará el clima hoy en Tierra del Fuego?

Para este 18 de agosto de 2026, el pronóstico en Tierra del Fuego indica aguanieve con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Tierra del Fuego?

El sol sale hoy en Tierra del Fuego a las 08:47 y se pone a las 18:27, dando aproximadamente 9h 40m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tierra del Fuego?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tierra del Fuego es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tierra del Fuego?

El pronóstico para hoy en Tierra del Fuego indica aguanieve con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 80% 2.9 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tierra del Fuego?

Para este 18 de agosto de 2026, los vientos en Tierra del Fuego soplarán a una velocidad de 25 - 73 km/h.

Ubicación de Tierra del Fuego

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Norte 17 - 54 km/h 50% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
02:00 Norte 16 - 52 km/h 50% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
03:00 Norte 15 - 48 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
04:00 Norte 15 - 44 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
05:00 Norte 15 - 46 km/h 0% Cubierto
06:00 Norte 17 - 48 km/h 0% Cubierto
07:00 Norte 16 - 47 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Norte 19 - 54 km/h 0% Cubierto
09:00 Norte 21 - 58 km/h 0% Cubierto
10:00 Norte 21 - 60 km/h 0% Cubierto
11:00 Norte 23 - 65 km/h 0% Cubierto
12:00 Noroeste 24 - 67 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 Noroeste 24 - 69 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
14:00 Noroeste 25 - 73 km/h 50% 0.5 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
15:00 Noroeste 22 - 67 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 Noroeste 15 - 61 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 Noroeste 10 - 44 km/h 40% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
18:00 Noroeste 8 - 31 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
19:00 Noroeste 7 - 29 km/h 30% 0.1 mm Aguanieve con cielo parcialmente nuboso
20:00 Noroeste 7 - 31 km/h 40% 0.3 mm Aguanieve con cielo parcialmente nuboso
21:00 Noroeste 6 - 41 km/h 60% 0.3 mm Aguanieve con cielo parcialmente nuboso
22:00 Noroeste 6 - 42 km/h 40% 0.5 mm Aguanieve con cielo parcialmente nuboso
23:00 Noroeste 8 - 43 km/h 30% 0.2 mm Aguanieve con cielo parcialmente nuboso
24:00 Oeste 10 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Tierra del Fuegotiempo en Tierra del Fuego hoy
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Nota Más leídas

  1. Llega otro tormentón a Buenos Aires:a qué hora llueve este martes 18 de agosto

    Llega otro tormentón a Buenos Aires: a qué hora llueve este martes 18 de agosto

  2. Vuelven las tormentas a Buenos Aires:para cuándo se esperan lluvias, según el Servicio Meteorológico Nacional

    Vuelven las tormentas a Buenos Aires: para cuándo se esperan lluvias, según el Servicio Meteorológico Nacional

  3. ¿Se terminan los días grises? cómo estará el clima esta semana y cuándo vuelve a bajar la temperatura, según el SMN

    ¿Se terminan los días grises? cómo estará el clima esta semana y cuándo vuelve a bajar la temperatura, según el SMN

  4. Mapa de El Niño en Argentina:dónde lloverá más y qué regiones preocupan por tormentas e inundaciones

    Mapa de El Niño en Argentina: dónde lloverá más y qué regiones preocupan por tormentas e inundaciones

  5. Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy:cómo estará el clima este lunes 13 de abril de 2026

    Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este lunes 13 de abril de 2026
Lo último

Publicidad

Relacionadas
También podría interesarte
Política

La mesa política de Javier Milei vuelve a reunirse este martes con el objetivo de reordenar la agenda legislativa y repasar ejes de gestión

La mesa política de Javier Milei vuelve a reunirse este martes con el objetivo de reordenar la agenda legislativa y repasar ejes de gestión

Javier Milei, en el acto homenaje al General José de San Martín:“Hoy la libertad nos enfrenta a enemigos internos y externos”

El Gobierno acelera su agenda en el Congreso, resigna las reformas de fondo y concentrará su actividad en proyectos económicos

Adriana Baravalle destacó el potencial estratégico del sector espacial argentino en ASTRUM 2026

Economía

La actividad metalúrgica cayó 4,4% en el último año y acumula una contracción del 5,5% en lo que va del 2026

La actividad metalúrgica cayó 4,4% en el último año y acumula una contracción del 5,5% en lo que va del 2026

ANSES cambia el calendario tras el feriado:quiénes cobran del martes 18 al viernes 21 de agosto

Empleadas domésticas:cuánto cuesta la hora de limpieza en agosto de 2026, según cada categoría

ANSES confirmó el aumento para jubilados en septiembre 2026:montos y calendario de pagos

Internacionales

¿Qué hay detrás de la invasión migratoria a Ceuta?

¿Qué hay detrás de la invasión migratoria a Ceuta?

El caso O Garabelo:una finca maldita, cuatro vecinos asesinados y el caso rural que volvió a estremecer a Galicia

Trágico accidente en Brasil:al menos 10 muertos tras el vuelco de un autobús cerca de Río de Janeiro

Irán ofrece una recompensa de 30.000 dólares por “matar o capturar” soldados de Estados Unidos