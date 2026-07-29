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Clima en Tucumán: cuál será la temperatura máxima este 29 de julio de 2026

Hoy en Tucumán se espera una temperatura mínima de 14° y una máxima de 20°. Con una probabilidad de lluvia de 70% (2.3 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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Tafí del Valle, un destino alejado del frío.
Tafí del Valle, un destino alejado del frío. Foto: Wikipedia.
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El pronóstico para Tucumán este 29 de julio de 2026 indica una máxima de 20° y una mínima de 14°. Con vientos de 7 - 18 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Tucumán

Mañana
Lluvia débil con cielo cubierto
16°
Viento
Oeste 4 - 9 km/h
Lluvia
30% 0.2 mm
Tarde
Lluvia débil con cielo cubierto
19°
Viento
Sureste 6 - 17 km/h
Lluvia
30% 0.1 mm
Noche
Cubierto
17°
Viento
Sur 3 - 8 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Tucumán se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 14° y llegará a una máxima de 20°.

Viento: 7 - 18 km/h. Probabilidad de lluvia: 70% 2.3 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 16°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 17°.


Mañana se esperan 22° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 24°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tucumán.

Máxima: 20°
Mínima: 14°
Sensación Térmica: 16°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:02
Puesta del sol18:52
Horas de luz10h 50m
Fase lunarLlena
Iluminación100%

Radar meteorológico – Tucumán

¿Cómo estará el tiempo hoy en Tucumán?

Para este 29 de julio de 2026, el pronóstico en Tucumán indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 14° y una máxima de 20°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Tucumán?

El sol sale hoy en Tucumán a las 08:02 y se pone a las 18:52, dando aproximadamente 10h 50m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tucumán?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tucumán es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tucumán?

El pronóstico para hoy en Tucumán indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 70% 2.3 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tucumán?

Para este 29 de julio de 2026, los vientos en Tucumán soplarán a una velocidad de 7 - 18 km/h.

Ubicación de Tucumán

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 15° 15° Noroeste 2 - 7 km/h 0% Nubes y claros
02:00 15° 15° Norte 2 - 7 km/h 0% Nubes y claros
03:00 16° 16° Noroeste 1 - 6 km/h 0% Nubes y claros
04:00 16° 16° Oeste 5 - 10 km/h 0% Nubes y claros
05:00 16° 16° Suroeste 6 - 14 km/h 0% Nubes y claros
06:00 15° 15° Sur 4 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 15° 15° Suroeste 6 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 15° 15° Oeste 2 - 12 km/h 0% Cubierto
09:00 16° 16° Oeste 4 - 9 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
10:00 16° 16° Suroeste 4 - 12 km/h 30% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
11:00 16° 16° Suroeste 1 - 11 km/h 40% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
12:00 18° 18° Sureste 2 - 10 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
13:00 19° 19° Sureste 4 - 14 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
14:00 19° 19° Sureste 5 - 16 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
15:00 19° 19° Sureste 7 - 18 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
16:00 19° 19° Sureste 7 - 18 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
17:00 19° 19° Sureste 6 - 17 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
18:00 18° 18° Sureste 5 - 14 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
19:00 18° 18° Sureste 4 - 13 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
20:00 17° 17° Sureste 2 - 9 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
21:00 17° 17° Sur 2 - 7 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
22:00 17° 17° Sur 3 - 8 km/h 0% Cubierto
23:00 16° 16° Suroeste 3 - 9 km/h 0% Cubierto
24:00 16° 16° Suroeste 2 - 8 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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