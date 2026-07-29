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Clima en Tierra del Fuego: cuál será la temperatura máxima este 29 de julio de 2026

Hoy en Tierra del Fuego se espera una temperatura mínima de -3° y una máxima de 2°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

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Tierra del Fuego, la provincia más joven de Argentina.
Tierra del Fuego, la provincia más joven de Argentina. Foto: Unsplash.
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El pronóstico para Tierra del Fuego este 29 de julio de 2026 indica una máxima de y una mínima de -3°. Con vientos de 7 - 19 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Tierra del Fuego

Mañana
Nubes y claros
-1°
Viento
Noroeste 5 - 16 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
Viento
Noroeste 4 - 13 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
-1°
Viento
Noroeste 4 - 18 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Tierra del Fuego se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de -3° y llegará a una máxima de .

Viento: 7 - 19 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de -1°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los -1°.


Mañana se esperan de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los -2°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tierra del Fuego.

Máxima: 2°
Mínima: -3°
Sensación Térmica: -1°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol09:27
Puesta del sol17:52
Horas de luz8h 25m
Fase lunarLlena
Iluminación100%

Radar meteorológico – Tierra del Fuego

¿Cómo estará el tiempo hoy en Tierra del Fuego?

Para este 29 de julio de 2026, el pronóstico en Tierra del Fuego indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de -3° y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Tierra del Fuego?

El sol sale hoy en Tierra del Fuego a las 09:27 y se pone a las 17:52, dando aproximadamente 8h 25m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tierra del Fuego?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tierra del Fuego es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tierra del Fuego?

El pronóstico para hoy en Tierra del Fuego indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tierra del Fuego?

Para este 29 de julio de 2026, los vientos en Tierra del Fuego soplarán a una velocidad de 7 - 19 km/h.

Ubicación de Tierra del Fuego

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Oeste 4 - 19 km/h 0% Cubierto
02:00 Oeste 4 - 16 km/h 0% Cubierto
03:00 -1° -1° Oeste 4 - 15 km/h 0% Cubierto
04:00 -1° -1° Noroeste 3 - 14 km/h 0% Cubierto
05:00 -1° -1° Oeste 3 - 14 km/h 0% Cubierto
06:00 -1° Noroeste 2 - 14 km/h 0% Cubierto
07:00 -1° Noroeste 3 - 12 km/h 0% Cubierto
08:00 Noroeste 4 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 -1° -1° Noroeste 5 - 16 km/h 0% Nubes y claros
10:00 -2° -2° Noroeste 4 - 16 km/h 0% Nubes y claros
11:00 -1° -1° Noroeste 4 - 15 km/h 0% Nubes y claros
12:00 Noroeste 4 - 14 km/h 0% Nubes y claros
13:00 Oeste 4 - 15 km/h 0% Nubes y claros
14:00 Oeste 4 - 15 km/h 0% Nubes y claros
15:00 Oeste 3 - 15 km/h 0% Nubes y claros
16:00 Oeste 3 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 Noroeste 4 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 -1° -1° Noroeste 5 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 -1° -1° Noroeste 7 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 -2° -2° Noroeste 7 - 19 km/h 0% Cubierto
21:00 -2° -2° Noroeste 5 - 19 km/h 0% Cubierto
22:00 -1° -1° Noroeste 4 - 18 km/h 0% Nubes y claros
23:00 -2° -2° Noroeste 5 - 18 km/h 0% Nubes y claros
24:00 -3° -3° Noroeste 4 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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