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Clima en San Luis: cuál será la temperatura máxima este 29 de julio de 2026

Hoy en San Luis se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 19°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (0.3 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

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Merlo, San Luis.
Merlo, San Luis. Foto: NA
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El pronóstico para San Luis este 29 de julio de 2026 indica una máxima de 19° y una mínima de 10°. Con vientos de 26 - 45 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en San Luis

Mañana
Nubes y claros
11°
Viento
Este 17 - 30 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
17°
Viento
Noroeste 12 - 33 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
14°
Viento
Sureste 3 - 9 km/h
Lluvia
0%

Hoy en San Luis se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 19°.

Viento: 26 - 45 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 0.3 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.


Mañana se esperan 22° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 25°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Luis.

Máxima: 19°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:18
Puesta del sol18:45
Horas de luz10h 27m
Fase lunarLlena
Iluminación100%

Radar meteorológico – San Luis

¿Cómo estará el tiempo hoy en San Luis?

Para este 29 de julio de 2026, el pronóstico en San Luis indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 19°.

¿A qué hora sale el sol hoy en San Luis?

El sol sale hoy en San Luis a las 08:18 y se pone a las 18:45, dando aproximadamente 10h 27m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en San Luis?

El índice UV máximo esperado para hoy en San Luis es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en San Luis?

El pronóstico para hoy en San Luis indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 0.3 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Luis?

Para este 29 de julio de 2026, los vientos en San Luis soplarán a una velocidad de 26 - 45 km/h.

Ubicación de San Luis

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 13° 13° Este 20 - 45 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 13° 13° Este 26 - 45 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 12° 12° Este 22 - 44 km/h 0% Nubes y claros
04:00 13° 13° Este 24 - 44 km/h 0% Nubes y claros
05:00 13° 13° Este 20 - 44 km/h 0% Nubes y claros
06:00 13° 13° Este 17 - 36 km/h 0% Nubes y claros
07:00 12° 12° Este 14 - 30 km/h 0% Nubes y claros
08:00 11° 11° Este 14 - 26 km/h 0% Nubes y claros
09:00 11° 11° Este 17 - 30 km/h 0% Nubes y claros
10:00 13° 13° Este 15 - 32 km/h 0% Nubes y claros
11:00 15° 15° Noreste 12 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 16° 16° Noreste 6 - 27 km/h 0% Nubes y claros
13:00 18° 18° Norte 4 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 18° 18° Noroeste 11 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 19° 19° Noroeste 16 - 35 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 18° 18° Noroeste 16 - 37 km/h 0% Cubierto
17:00 17° 17° Noroeste 12 - 33 km/h 0% Cubierto
18:00 17° 17° Noroeste 8 - 26 km/h 0% Cubierto
19:00 16° 16° Norte 3 - 21 km/h 0% Cubierto
20:00 15° 15° Este 2 - 13 km/h 0% Cubierto
21:00 15° 15° Sureste 4 - 12 km/h 0% Cubierto
22:00 14° 14° Sureste 3 - 9 km/h 0% Cubierto
23:00 14° 14° Este 5 - 10 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
24:00 14° 14° Noreste 3 - 9 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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